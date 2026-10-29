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29.10.2026 17:51:40
XETRA-SCHLUSS/Fester - DAX wieder über 26.000 Punkten
DOW JONES--Mit einem deutlichen Plus hat der deutsche Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet. Etwas Unterstützung kam von nachgebenden Marktzinsen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank um 3 Basispunkte auf 3,35 Prozent, nachdem die Europäische Zentralbank wie weithin erwartet den Leitzins unverändert gelassen hat. Marktbeobachter verwiesen überdies auf die bislang überwiegend positiv verlaufene Bilanzsaison. Der DAX eroberte die Marke von 26.000 Punkten zurück. Der Index stieg um 1,3 Prozent auf 26.040 Punkte.
Bewegung in Einzelwerte brachte die Bilanzsaison. Im DAX überzeugte besonders Adidas mit den endgültigen Zahlen für das dritte Quartal. Zudem blickt der Sportartikelhersteller optimistisch in die Zukunft, was der Aktie zu einem Plus von 5,8 Prozent verhalf. Wettbewerber Puma wird seine Zahlen am Freitag vorlegen. Die Aktie gewann 0,4 Prozent.
Volkswagen stiegen um 1,7 Prozent. Die Drittquartalszahlen hatten sowohl auf der Umsatz- wie auch der EBIT-Seite die Konsensprognosen verfehlt. Positiv hob JP Morgan hervor, dass die Liquidität mit 33 Milliarden Euro unverändert stark sei und das Unternehmen im dritten Quartal einen leicht positiven bereinigten freien Cashflow erzielt habe. Die Jahresprognose wurde bestätigt.
Die Aktien der Deutschen Telekom (+1,9%) profitierten von überraschen starken Zahlen der US-Tochter T-Mobile. Henkel (+1%) hatte mit ihren Zahlen die Erwartungen klar übertroffen und den Ausblick angehoben. Als durchwachsen wurden derweil die Zahlen von MTU (+0,6%) bezeichnet. Ein pessimistischer Ausblick drückte den Kurs von Vonovia um 3 Prozent. Negative Vorgaben von Servicenow liessen SAP um 1,1 Prozent nachgeben. Zahlen und Ausblick des US-Softwareunternehmens hatten nicht überzeugt und liessen den Kurs einbrechen.
In der zweiten Reihe ging es mit Knorr-Bremse nach schwachen Drittquartalszahlen um 6,8 Prozent abwärts. Salzgitter (+11,2%) hatte hingegen starke Zahlen vorgelegt. Redcare fielen trotz guter Zahlen um 6,3 Prozent. Diese entsprachen den Konsenserwartungen, wie Baader anmerkte. Zudem war die Aktie zuletzt gut gelaufen, so dass nun Gewinne mitgenommen wurden.
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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD
DAX 26.040 +1,3 6,4
DAX-Future 26.203 +1,5 4,5
XDAX 26.096 +1,5 6,2
MDAX 30.799 +1,2 0,6
TecDAX 4.150 +0,8 14,6
SDAX 18.419 -0,0 7,3
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 122,13 +33,0
*gerundet
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/brb
(END) Dow Jones Newswires
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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