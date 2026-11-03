XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Zurückhaltung vor US-Wahlergebnis

DOW JONES--Zurückhaltung vor dem Ergebnis der US-Kongresswahl hat am Dienstag den Handel am deutschen Aktienmarkt dominiert. Leicht stützend wirkte der neuerliche Rückgang des Ölpreises. Allerdings zogen die Anleiherenditen nach ihrem Rücksetzer vom Vortag wieder an. Bewegung in Einzelwerte brachte die Bilanzsaison. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 25.865 Punkte.

Nach Vorlage guter Quartalszahlen waren Bayer und Lufthansa gesucht. Bayer überraschte im dritten Quartal besonders mit dem Pharmageschäft. Mit einem Plus von 3,6 Prozent führte die Aktie den DAX an.

Volatil reagierten Zalando auf die Geschäftszahlen des Online-Versandhändlers. Zum Handelsende notierte die Aktie 6,3 Prozent niedriger. Von JP Morgan hiess es, die Zahlen seien "in-line", es fehle jedoch an zusätzlichen positiven Nachrichten. Der wichtige Bruttowarenvolumen-Umsatz (GMV) liege im dritten Quartal mit plus 6,1 Prozent genau im erwarteten Rahmen.

Im MDAX gewannen Lufthansa 3,9 Prozent. Dank der guten Absicherung gegen steigende Kerosinpreise steckte die Fluggesellschaft den Anstieg des Ölpreises im Jahresverlauf gut weg.

Evonik (+1,4%) hatte die Prognose für das Geschäftsjahr leicht erhöht. Auch die Zahlen wurden gut aufgenommen. Im Handel seien aber noch höhere Erwartungen herumgereicht worden, hiess es aus dem Handel.

Nach Senkung der Umsatzprognose brachen Teamviewer um 26,8 Prozent ein. Die Analysten der DZ Bank bezeichneten die Berichterstattung zum dritten Quartal als "Rückschlag im Bemühen, am Kapitalmarkt verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen".

Schaeffler verbilligten sich um 5,2 Prozent, nachdem der Automobilzulieferer die Schliessung von vier Standorten angekündigt hatte. Damit verbunden ist der Abbau von 3.460 Stellen in Europa, davon 2.600 in Deutschland.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.865 -0,4 5,8

DAX-Future 25.950 -0,1 5,6

XDAX 25.856 -0,3 5,2

MDAX 30.743 -0,4 0,5

TecDAX 4.093 -0,6 13,0

SDAX 18.017 -1,1 5,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 122,37 -28,0

*gerundet

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(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 11:57 ET (16:57 GMT)