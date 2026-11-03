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03.11.2026 17:57:41

XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Zurückhaltung vor US-Wahlergebnis

Bayer
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DOW JONES--Zurückhaltung vor dem Ergebnis der US-Kongresswahl hat am Dienstag den Handel am deutschen Aktienmarkt dominiert. Leicht stützend wirkte der neuerliche Rückgang des Ölpreises. Allerdings zogen die Anleiherenditen nach ihrem Rücksetzer vom Vortag wieder an. Bewegung in Einzelwerte brachte die Bilanzsaison. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 25.865 Punkte.

Nach Vorlage guter Quartalszahlen waren Bayer und Lufthansa gesucht. Bayer überraschte im dritten Quartal besonders mit dem Pharmageschäft. Mit einem Plus von 3,6 Prozent führte die Aktie den DAX an.

Volatil reagierten Zalando auf die Geschäftszahlen des Online-Versandhändlers. Zum Handelsende notierte die Aktie 6,3 Prozent niedriger. Von JP Morgan hiess es, die Zahlen seien "in-line", es fehle jedoch an zusätzlichen positiven Nachrichten. Der wichtige Bruttowarenvolumen-Umsatz (GMV) liege im dritten Quartal mit plus 6,1 Prozent genau im erwarteten Rahmen.

Im MDAX gewannen Lufthansa 3,9 Prozent. Dank der guten Absicherung gegen steigende Kerosinpreise steckte die Fluggesellschaft den Anstieg des Ölpreises im Jahresverlauf gut weg.

Evonik (+1,4%) hatte die Prognose für das Geschäftsjahr leicht erhöht. Auch die Zahlen wurden gut aufgenommen. Im Handel seien aber noch höhere Erwartungen herumgereicht worden, hiess es aus dem Handel.

Nach Senkung der Umsatzprognose brachen Teamviewer um 26,8 Prozent ein. Die Analysten der DZ Bank bezeichneten die Berichterstattung zum dritten Quartal als "Rückschlag im Bemühen, am Kapitalmarkt verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen".

Schaeffler verbilligten sich um 5,2 Prozent, nachdem der Automobilzulieferer die Schliessung von vier Standorten angekündigt hatte. Damit verbunden ist der Abbau von 3.460 Stellen in Europa, davon 2.600 in Deutschland.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.865 -0,4 5,8

DAX-Future 25.950 -0,1 5,6

XDAX 25.856 -0,3 5,2

MDAX 30.743 -0,4 0,5

TecDAX 4.093 -0,6 13,0

SDAX 18.017 -1,1 5,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 122,37 -28,0

*gerundet

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 11:57 ET (16:57 GMT)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.423 18.12.2026 153820982
Long 12.1302 19.03.2027 155003798
Long 248.6701 18.12.2026 157965332
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6004 13.63 161317881
Long 8.535 10.13 161317879
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2954 10.72 158150277
Short 10.2756 5.42 157840416
Short 16.859 1.12 158162486
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -46.15 150862850
Long 8 -38.72 154137908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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04.11.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Bayer Buy UBS AG
04.11.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’566.72 19.51 S7BYUU
Short 15’887.49 13.78 S7WB3U
Short 16’473.97 8.94 SRB2PU
SMI-Kurs: 15’073.62 05.11.2026 10:22:37
Long 14’336.83 19.66 SYCPBU
Long 13’997.77 13.59 SWBSHU
Long 13’381.30 8.89 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Bayer am 03.11.2026

Chart

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