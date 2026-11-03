|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 17:57:41
XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Zurückhaltung vor US-Wahlergebnis
DOW JONES--Zurückhaltung vor dem Ergebnis der US-Kongresswahl hat am Dienstag den Handel am deutschen Aktienmarkt dominiert. Leicht stützend wirkte der neuerliche Rückgang des Ölpreises. Allerdings zogen die Anleiherenditen nach ihrem Rücksetzer vom Vortag wieder an. Bewegung in Einzelwerte brachte die Bilanzsaison. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 25.865 Punkte.
Nach Vorlage guter Quartalszahlen waren Bayer und Lufthansa gesucht. Bayer überraschte im dritten Quartal besonders mit dem Pharmageschäft. Mit einem Plus von 3,6 Prozent führte die Aktie den DAX an.
Volatil reagierten Zalando auf die Geschäftszahlen des Online-Versandhändlers. Zum Handelsende notierte die Aktie 6,3 Prozent niedriger. Von JP Morgan hiess es, die Zahlen seien "in-line", es fehle jedoch an zusätzlichen positiven Nachrichten. Der wichtige Bruttowarenvolumen-Umsatz (GMV) liege im dritten Quartal mit plus 6,1 Prozent genau im erwarteten Rahmen.
Im MDAX gewannen Lufthansa 3,9 Prozent. Dank der guten Absicherung gegen steigende Kerosinpreise steckte die Fluggesellschaft den Anstieg des Ölpreises im Jahresverlauf gut weg.
Evonik (+1,4%) hatte die Prognose für das Geschäftsjahr leicht erhöht. Auch die Zahlen wurden gut aufgenommen. Im Handel seien aber noch höhere Erwartungen herumgereicht worden, hiess es aus dem Handel.
Nach Senkung der Umsatzprognose brachen Teamviewer um 26,8 Prozent ein. Die Analysten der DZ Bank bezeichneten die Berichterstattung zum dritten Quartal als "Rückschlag im Bemühen, am Kapitalmarkt verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen".
Schaeffler verbilligten sich um 5,2 Prozent, nachdem der Automobilzulieferer die Schliessung von vier Standorten angekündigt hatte. Damit verbunden ist der Abbau von 3.460 Stellen in Europa, davon 2.600 in Deutschland.
===
Index zuletzt* +/- % +/- % YTD
DAX 25.865 -0,4 5,8
DAX-Future 25.950 -0,1 5,6
XDAX 25.856 -0,3 5,2
MDAX 30.743 -0,4 0,5
TecDAX 4.093 -0,6 13,0
SDAX 18.017 -1,1 5,0
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 122,37 -28,0
*gerundet
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2026 11:57 ET (16:57 GMT)
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Mittwochnachmittag zu (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Bayer-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Analyse: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Bayer am 03.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI setzt Rekordlauf fort -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.