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05.11.2026 17:58:42
XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Rheinmetall stürzen ab
DOW JONES--Etwas leichter hat der deutsche Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet. Ein deutlich negativer Handelsauftakt an den US-Börsen beendete den Anstieg der Kurse, nachdem der Markt zunächst noch vom deutlichen Wahlausgang zugunsten der Demokraten weiter nach oben getragen worden war. Der DAX schloss 0,4 Prozent niedriger bei 26.325 Punkten. Bei 26.693 Punkten hatte der Index im Verlauf seinen bisher höchsten Stand erreicht.
In den USA stiessen Anleger erneut massiv Aktien mit KI-Bezug ab, was im DAX Infineon um 8,5 und Siemens Energy um 5,6 Prozent drückte. Aixtron verbilligten sich um 9,8 Prozent. Gesucht waren vor allem Konjunkturzykliker wie Zalando (+3,8%), Heidelberg Materials (+2,1%), Bayer (+3,7%) oder BASF (+3,3%).
Bewegung in Einzelwerte brachte erneut die Bilanzsaison. Mit einem Kurseinbruch um 16,1 Prozent war die Rheinmetall-Aktie das Schlusslicht im DAX. Der Rüstungskonzern hatte seine Prognose gesenkt. Zudem stiegen mit dem Wahlsieg der US-Demokraten die Friedensaussichten, und die Rüstungsausgaben dürften weltweit gekappt werden, kommentierte ein Händler. Renk fielen in dieser Gemengelage um 5,2 Prozent, obwohl die Zahlen des Unternehmens den Erwartungen weitgehend entsprochen hatten. Hensoldt konnten sich der negativen Dynamik im Sektor entziehen und verbesserten sich um 1,4 Prozent. Das Unternehmen hatte Zahlen vorgelegt, die leicht über den Erwartungen lagen, und seine Umsatzprognose erhöht.
Für die Commerzbank-Aktie ging es 2,8 Prozent nach unten. Die Zahlen der Commerzbank seien stark ausgefallen und hätten die Erwartungen leicht übertroffen, kommentierte die DZ Bank. Negativ überrascht habe allerdings die gesenkte Prognose für den Nettozinsüberschuss.
Der leicht erhöhte Ausblick bei der Deutschen Telekom (-2,1%) sei keine Überraschung mehr, so ein Marktteilnehmer zur negativen Kursreaktion. Raiffeisen bescheinigt DHL (+0,2%) derweil solide Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026. Der Ausblick sei daraufhin angehoben worden. Ein Wermutstropfen bleibe der Gewinn, der die Erwartungen nicht erreicht habe.
Siemens Healthineers hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einem vergleichbaren Wachstum von 4,0 Prozent einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,42 Euro verbucht. Damit wurden die eigenen Ziele erfüllt und die des Marktes leicht übertroffen. Für das neue Geschäftsjahr rechnet das Medizintechnikunternehmen mit 4,0 bis 5,0 Prozent vergleichbarem Wachstum und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro je Aktie. Die Papiere gewannen 0,3 Prozent.
Lanxess stiegen nach den Zahlen für das dritte Quartal um 6 Prozent. Die Aktie habe sich zuletzt wesentlich schlechter als der Sektor entwickelt, so JP Morgan. Vor diesem Hintergrund dürften ein leicht über den Erwartungen liegendes bereinigtes EBITDA und ein im Vergleich zur Schätzung der Analysten wesentlich stärkerer freier Cashflow, zusammen mit einer Prognose für das bereinigte EBITDA im vierten Quartal von 90 bis 100 Millionen Euro eine Outperformance der Aktie unterstützt haben.
Index zuletzt* +/- % +/- % YTD
DAX 26.325 -0,4 7,5
DAX-Future 26.463 -1,1 7,7
XDAX 26.370 -0,9 7,3
MDAX 30.892 -0,9 0,8
TecDAX 4.040 -2,4 11,7
SDAX 18.026 -1,3 4,9
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 123,17 +45,0
*gerundet
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/hab
(END) Dow Jones Newswires
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