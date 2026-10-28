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28.10.2026 17:54:40

XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Deutsche Bank mit überzeugenden Zahlen

TRATON
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DOW JONES--Mit einem leichten Plus hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte den Handel beendet. Teilnehmer sprachen aber von Zurückhaltung im Vorfeld der US-Zinsentscheidung am Abend. Es gilt als ausgemacht, dass die Fed das aktuelle Leitzinsniveau bestätigen wird. "Normalerweise würde man an der Stelle sagen, entscheidend ist der Ausblick. Allerdings wird Kevin Warsh hier Anleger und Börsen wohl ganz bewusst im Unklaren lassen", hiess es bei QC Partners. Die Wahrscheinlichkeit einer Dezember-Erhöhung wird aktuell mit 90 Prozent eingepreist.

Wie das Wall Street Journal berichtet, sollen die USA mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert haben, sich nach den US-Zwischenwahlen Anfang November auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz einzustellen. Das bremste die Kauflaune zusätzlich. Der Brent Ölpreis stieg auf über 116 Dollar das Fass. Der DAX erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 25.704 Punkte.

Vor allem die Berichtssaison setzte Akzente. SK Hynix hat sehr gute Geschäftszahlen vorgelegt, was Technologieaktien Auftrieb verlieh. Am Abend berichten zudem die Technologie-Konzerne Alphabet und Microsoft. Anleger interessiert dabei vor allem die Frage, ob der KI-Investitionsboom weiterhin in Takt ist. Siemens Energy gewannen 3,6 Prozent, Infineon 1,6 Prozent und Aixtron 3,4 Prozent.

Die Deutsche Bank (+4,0%) hat überzeugende Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Sie steigerte den Gewinn trotz einer schwächeren Investmentbank und einer deutlich erhöhten Risikovorsorge und schlug die Markterwartungen. Die Vermögenstochter DWS (-1,7%) entwickelte sich auf der Ergebnisseite zwar nicht so zufriedenstellend, hat jedoch sehr starke Nettomittelzuflüsse ausgewiesen. "Das ist eigentlich wichtiger", hiess es im Handel.

BASF hat ordentliche Zahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben. Allerdings wurde der Ausblick auf das vierte Quartal von Analysten als schwächlich beschrieben. BASF gewannen 1,4 Prozent. Das organische Wachstum von Symrise von 5,3 Prozent im dritten Quartal hat laut Jefferies die Konsensschätzung um 30 Basispunkte geschlagen. Aber ein nicht überzeugender Ausblick auf das vierte Quartal schickte die Aktie um 10,2 Prozent nach unten.

Traton fielen um 2,0 Prozent. Einige Schlüsselparameter haben laut Bernstein im dritten Quartal nicht ganz überzeugt. JP Morgan sieht aber eine Verbesserung der Dynamik im abgelaufenen Quartal, da sich der stärkere Auftragsbestand aus den Vorquartalen nun in Auslieferungen niederschlage. Die endgültigen Drittquartalszahlen von Mercedes-Benz setzten keine grossen Akzente mehr - das Papier erhöhte sich um 0,1 Prozent.

Die Aktien von Befesa stiegen um 4,8 Prozent. Wie der Dienstleister für die Stahl- und Aluminiumindustrie mitteilte, kommt er für eine Gutschrift der US-Steuerbehörde IRS in Frage, die umgerechnet knapp 26 Millionen Euro zum Ergebnis in diesem Geschäftsjahr beitragen dürfte. Folglich erhöhte der Konzern den Ausblick für das Geschäftsjahr.

Der von Thyssenkrupp abgespaltene Werkstoffhändler TK Accelis feierte am Mittwoch sein Börsendebüt und wurde bis Handelsende im MDAX geführt. Der erste Kurs lag bei 27,80 Euro, der Schlusskurs bei 27,28 Euro - ein Minus von 1,9 Prozent. Die Aktionäre von Thyssenkrupp hatten für jeweils 20 Aktien ein Accelis-Papier erhalten. Thyssenkrupp gaben entsprechend nach.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.704 +0,4 4,9

DAX-Future 25.812 +0,3 4,2

XDAX 25.703 +0,3 4,6

MDAX 30.428 -0,2 -0,7

TecDAX 4.116 +0,6 13,6

SDAX 18.412 +0,2 7,2

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 121,82 -27,0

*gerundet

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 12:54 ET (16:54 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 13’671.17 13.56 S2BY4U
Long 13’099.93 8.92 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 30.98 9.24% AIXTRON SE
BASF 48.96 3.17% BASF
BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 13.10 0.00% BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
Befesa 33.76 4.81% Befesa
Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 10.00 0.00% Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Deutsche Bank AG 28.28 2.24% Deutsche Bank AG
Infineon AG 49.37 1.16% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 53.50 0.94% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.36 -1.40% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Siemens Energy AG 124.84 3.89% Siemens Energy AG
Symrise AG 85.04 4.45% Symrise AG
thyssenkrupp AG 11.38 3.78% thyssenkrupp AG
ThyssenKrupp AG (spons. ADRs) 13.50 -5.92% ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
TRATON 29.36 -3.29% TRATON

Deutsche Bank am 28.10.2026

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