DOW JONES--Angetrieben von deutlichen Gewinnen bei den Technologie-Werten hat der DAX am Montag wieder den Sprung über die Marke von 25.000 Punkten geschafft. Auslöser war die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-CEO. Der Schritt sorgte für Erleichterung im Technologie-Sektor und wischte die jüngsten Sorgen und Zweifel weitgehend beiseite. Die Aktien von Siemens Energy waren mit einem Aufschlag von 6,9 Prozent DAX-Tagesgewinner, Infineon folgten mit plus 6,6 Prozent. Die Titel von Suss und Aixtron kletterten um bis zu 9,8 Prozent nach oben. Nvidia-Chairman Harvey Jones hatte während der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen in der vergangenen Woche noch erklärt, dass das Board eine Wiedereinsetzung von Huang nicht in Betracht ziehe. Nur wenige Tage später vollzog der Konzern nun eine abrupte Kehrtwende.

Der DAX schloss mit einem kräftigen Plus von 2,2 Prozent auf 25.337 Punkte. "Nach dem heftigen Ausverkauf liefert das Comeback dem angeschlagenen Markt einen kräftigen Vertrauensschub. Die Erleichterung reicht dabei weit über Nvidia und den KI-Sektor hinaus", so Salah-Eddine Bouhmidi von IG. Ob aus diesem Freudentanz eine nachhaltige Trendwende entstehe, müssten die kommenden Handelstage zeigen. Die Rückkehr des Konzernchefs allein beantworte noch keine Fragen nach Bewertungen und der Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen, ergänzte der Teilnehmer.

Bei den Einzelwerten verlor die Bayer-Aktie nach einem kräftigen Plus zu Handelsbeginn 0,7 Prozent - konnte sich damit aber wieder von den Tagestiefs erholen. Im Handel tat man sich mit einer Erklärung schwer angesichts durchweg positiver Kommentare von Analysten zur jüngsten Entwicklung: Ein US-Gericht billigte final den von Bayer mit grossen Anwaltskanzleien ausgehandelten Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar. Mit dem Vergleich sollen zigtausende Schadensersatzverfahren beigelegt werden.

Die gute Kursentwicklung - seit Jahresbeginn ist die Aktie mehr als 40 Prozent gestiegen - könnte Grund für die Kursreaktion gewesen sein, hiess es im Handel. Möglicherweise störten sich einige Anleger auch daran, dass, wie JP Morgan anmerkte, die Zahl derjenigen Kläger, die sich an dem Vergleich nicht beteiligen, nicht veröffentlicht worden sei.

Thyssenkrupp Nucera gaben um 0,9 Prozent nach. Der Spezialist für grünen Wasserstoff hat enttäuschende Geschäftsergebnisse vorgelegt. Das operative Ergebnis brach nach vorläufigen Zahlen auf minus 136 Millionen Euro ein, das Unternehmen hatte einen Verlust von 105 bis 75 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Marktkonsens lag bei minus 90 Millionen Euro. Auch der Umsatz verfehlte die Erwartungen.

SFC Energy legten um 1,8 Prozent zu. Der Brennstoffzellenexperte hat einen Erstauftrag über rund 1,7 Millionen kanadische Dollar von einem führenden Pipeline-Betreiber in Westkanada erhalten. 2G Energy stiegen um 9,1 Prozent. Das Unternehmen hat nach eigener Angabe den bislang grössten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte für den deutschen Heimatmarkt gewonnen. Der Auftrag umfasse mehrere Kraftwerksmodule mit Kraft-Wärme-Kopplung sowie einer elektrischen Leistung im mittleren zweistelligen Megawattbereich.

Takkt verbilligten sich dagegen um 1,5 Prozent. Der Anbieter von Geschäftsausstattung hat nach einem Cyberangriff im Oktober die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.337 +2,2 3,6

DAX-Future 25.363 +2,9 0,8

XDAX 25.316 +2,9 3,0

MDAX 29.296 +1,9 -4,0

TecDAX 3.886 +2,0 7,5

SDAX 17.133 +2,2 0,1

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 122,84 +23,0

*gerundet

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 23, 2026 11:53 ET (16:53 GMT)