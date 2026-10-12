TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
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12.10.2026 17:49:41
XETRA-SCHLUSS/DAX weiter auf dem Weg nach oben
DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag im Einklang mit den Nachbarbörsen überraschend robust gezeigt angesichts stark gestiegener Ölpreise. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 25.278 Punkte und setzte damit die Aufwärtsbewegung vom Freitag fort. Für Kaufbereitschaft sorgte laut Marktteilnehmern, dass es am Anleihemarkt weitgehend ruhig blieb, die Zinsen also trotz der mit den hohen Ölpreisen verbundenen Inflationsängsten nicht deutlicher stiegen.
Daneben sorgte der schwache Euro für Unterstützung, durch ihn verbilligen sich unter anderem die Exporte von Unternehmen aus der Eurozone, aber auch Aktienkäufe von Akteuren aus dem Dollarraum. Manche Marktteilnehmer sahen als stimmungsstützend auch, dass US-Präsident Trump eine begrenzte "Energie-Waffenruhe" im ukrainisch-russischen Krieg erklärt hatte, also einen Verzicht von Angriffen auf Energieinfrastruktur, auch wenn es an der Umsetzung noch zu haken schien.
Die Nachrichtenlage war dünn im Vorfeld der ab Dienstag langsam anlaufenden Berichtssaison der Unternehmen. VW veröffentlichte Absatzzahlen für das dritte Quartal, die insgesamt schwach ausfielen - insbesondere in China. Nachdem in der Vorwoche bereits die Zahlen von Mercedes-Benz enttäuscht hatten, steckte der Markt die Zahlen gut weg. Für VW ging es um 0,6 Prozent nach oben, während BMW und Mercedes-Benz leicht nachgaben.
Bei den Autozulieferern gewannen Schaeffler 1,2 Prozent. Bei dem Unternehmen dürfte der Stellenabbau bereits Ende 2028 abgeschlossen sein, wodurch die geplante Kostensenkung 2029 deutlich übertroffen werden soll. Zudem fallen die Einmalaufwendungen geringer aus.
Rüstungsaktien wurden von einer Sektorstudie von Morgan Stanley gestützt. Die Analysten erwarten einen Anstieg der Aufträge, was zum Auslöser für eine saisonale Rally werden könnte. Deutschlands Verteidigungsausgaben träten in eine Phase spürbarer Beschleunigung. Daneben sorgte für Auftrieb, dass die Nato den neuen Militärplan vorstellte, der vorsieht, einen potenziellen russischen Angriff entlang der Ostflanke mit einer Mischung aus Feuerkraft, autonomen Systemen und Sensoren zu vereiteln. Rheinmetall gewannen 2,5 Prozent und waren damit grösster DAX-Gewinner. Hensoldt legten um 5,8 und TKMS um 3,5 Prozent zu.
Schwach lagen Halbleiteraktien im Markt, allerdings nicht nur in Deutschland. Hier dürften die anhaltenden Bedenken über die Nachhaltigkeit und die Rentabilität der anhaltenden hohen KI-Investitionen belastet haben. Zumal es die Unternehmen bei der Finanzierung inzwischen mit einem deutlich höheren Zinsniveau zu tun haben. Im DAX verloren Infineon 2,8 Prozent, im TecDAX Aixtron 2,4 und Elmos 4,2 Prozent.
Die Nordex-Aktie verteuerte sich um 3,9 Prozent. Des Windenergieunternehmens steigerte im dritten Quartal den Auftragseingang um fast 30 Prozent und trieb zugleich die Internationalisierung der Auftragsbasis voran.
Verbio litten unter einem niedrigeren Kursziel durch die Deutsche Bank, die Aktie verbilligte sich um 2,2 Prozent. Das operative Ergebnis dürfte von einem schwachen Bioethanolpreis belastet worden sein, erwarten die Analysten.
Index zuletzt* +/- % +/- % YTD
DAX 25.278 +0,8 3,2
DAX-Future 25.421 +0,4 2,2
XDAX 25.285 +0,5 2,9
MDAX 30.104 +0,4 -1,8
TecDAX 3.993 +0,4 10,2
SDAX 18.049 -0,3 5,1
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 120,97 +13,0
*gerundet
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/cbr
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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