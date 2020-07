XETRA-SCHLUSS/DAX startet fest in die Woche - Stahlwerte gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Nachdem nun bereits zahllose Unternehmen erste Quartalsdaten vorgelegt haben, so wie SAP, setzt der Markt nun auf eine besser als befürchtete Berichtssaison. Auch machten Fusionsspekulationen in verschiedenen Sektoren die Runde. Untermauert wird der Markt von der Liquiditätsflut der Zentralbanken. Der DAX stieg um 1,3 Prozent auf 12.800 Zähler.

Im Blick stand der Stahlsektor und die neuerweckte Fantasie der Anleger auf eine eventuelle Fusion von Salzgitter und Thyssenkrupp zu einer "Deutschen Stahl AG". Salzgitter gewannen 6,7 Prozent und Thyssenkrupp 6,4 Prozent. Nach positiven Analysten-Kommentaren auf die Geschäftszahlen vom Freitag gewannen BASF 1,9 Prozent.

Qiagen legten 2 Prozent zu auf 40,46 Euro und schlossen damit über dem Kaufangebot von 39 Euro von Thermo Fisher. Die Börse setzt auf eine Erhöhung: Die Analysten von Warburg nannten das Bar-Angebot nicht ausreichend und Investmentmanager Davidson Kempner, der rund 3 Prozent an Qiagen hält, sieht einen Preis von 50 Euro als angemessen. Mindestens 75 Prozent der Aktionäre müssen der Offerte zustimmen.

Cerberus soll Interesse am US-Salzgeschäft von K+S haben

K+S gewannen 7,6 Prozent. Das Unternehmen leidet unter einem hohen Schuldenberg, schon lange wird an der Börse auf Teilverkäufe gesetzt. Im Handel wurde auf einen Artikel in der FAS verwiesen, wonach die US-Beteiligungsfirma Cerberus Interesse an dem US-Salzgeschäft haben soll. Dies würde Geld in die Kassen spülen und die Bilanz entspannen, allerdings wieder mehr Zyklik in das Geschäft bringen.

Evonik legten 3,3 Prozent zu, nachdem Evonik-Chef Kullmann von einem besseren Verlauf im zweiten Quartal gesprochen hatte. Momentan würden ihnen Zusatzstoffe für Desinfektionsmittel, Hygieneartikel und Zahnpasta "aus der Hand gerissen", die Nachfrage aus der Auto-Industrie sei dagegen wie erwartet schwach.

Nach Geschäftszahlen gewannen Kion 6,1 Prozent. Wie erwartet hat das Unternehmen deutlich rückläufige Umsätze und Ergebnisse bekannt gegeben. Es gab aber aus Anlegersicht einige positive Entwicklungen. In diesem Zusammenhang ist die Sparte Automatisierungssysteme hervorzuheben, in der ein positives bereinigtes EBIT erzielt wurde. Optimistisch stimmt auch der Auftragseingang, der in den drei Monaten um gut 11 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro geklettert ist.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 72,5 (Vortag: 72,7) Millionen Aktien im Wert von rund 2,83 (Vortag: 3,04) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner und 7 -verlierer.

