XETRA-SCHLUSS/DAX startet etwas leichter in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche etwas nach unten gegangen. Der DAX schloss 0,4 Prozent tiefer bei 14.307 Punkten. Die Umsätze dünnten weiter aus, Analysten sorgten verstärkt für die Impulse bei den Einzelwerten. Mit der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag und dem Hexensabbat am Terminmarkt am Freitag stehen die wichtigen Termine erst in der zweiten Wochenhälfte auf der Agenda. Im Vorfeld seien Anleger etwas vorsichtiger geworden, hiess es an der Börse. Der Euro notiert bei 1,05 Dollar, während die Anleihen zuvor gesehene Gewinne im Verlauf wieder abgaben.

Analysten machen Kurse

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite dünnte bereits deutlich aus, Analysten lieferten zusehends die Impulse. So hat RBC die Aktie von Beiersdorf (+1,4%) auf "Sectorperform" von "Underperform" erhöht. Daneben soll JP Morgan laut Angaben aus dem Handel das Papier der Deutschen Börse (-2,1%) auf "Neutral" gesenkt haben. Bei Fresenius (-2,4%) haben die Analysten von Warburg den Daumen gesenkt, das Votum lautete nun "Hold" nach "Buy". Sie erwarten, dass FMC (-2,1%) auch in Zukunft ein Belastungsfaktor sein werde. Dagegen hat die LBBW die Aktie von Carl Zeiss Meditec auf "Kaufen" hochgenommen, der Wert legte um 5 Prozent zu.

EQT will Va-Q-Tec

Va-Q-Tec befindet sich in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen mit EQT. Falls diese abgeschlossen würden, wolle die schwedische Beteiligungsgesellschaft ein freiwilliges Übernahmeangebot zu einem Preis von 26 Euro je Aktie abgeben. Nach Ansicht der Analysten vom Stifel verfügt Va-Q-Tec über ein nahezu einzigartiges Produktportfolio im Bereich Wärmedämmtechnik. Das Unternehmen habe jedoch Schwierigkeiten gehabt, das Wachstum in den vergangenen Jahren richtig zu managen und es fehle ihm an Grösse, um sich in einem globalen Umfeld effektiv zu behaupten. Mit der Unterstützung von EQT und der durch den Zusammenschluss mit Envirotainer sollte sich dies ändern. Daher sei die Übernahme aus strategischer Sicht sinnvoll. Va-Q-Tec schnellten um gut 40 Prozent auf 24,95 Euro in die Höhe.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.306,63 -0,4% -9,94%

DAX-Future 14.313,00 -0,4% -9,69%

XDAX 14.309,92 -0,1% -9,71%

MDAX 25.487,05 -0,5% -27,44%

TecDAX 3.052,92 +0,3% -22,12%

SDAX 12.192,85 -1,1% -25,72%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 140,40% +3

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 11 29 0 2.507,4 47,4 54,2

MDAX 13 34 1 416,6 32,7 33,8

TecDAX 10 19 1 528,8 18,5 21,3

SDAX 11 56 3 103,0 7,8 9,3

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2022 12:01 ET (17:01 GMT)