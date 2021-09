XETRA-SCHLUSS/DAX setzt Erholugsbewegung fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem schwachen Start in die Woche hat am Donnerstag die Erholungsbewegung bereits den dritten Tag in Folge angehalten. Der DAX schloss 0,9 Prozent höher bei 15.644 Zählern. Positiv für das Sentiment war zum einen, dass die zu erwartenden Belastungen aus einem Zusammenbruch des chinesischen Immobilienentwicklers kaum zu Verlusten bei den deutschen Banken führen dürfte. Zum anderen hatte die US-Notenbank am Vorabend ihre Geldpolitik wie erwartet bestätigt, sich aber dabei alle Wege für die Zukunft offen gelassen. Ansonsten trafen sich noch die Notenbanker in Norwegen, der Schweiz, Grossbritannien und der Türkei. Während die Norges wie erwartet die Leitzinsen leicht nach oben genommen hat, überraschte die Zentralbank der Türkei überraschend mit einer Leitzinssenkung.

Anleger positionieren sich grün

Mit Blick auf die Bundestagswahl und einer wahrscheinlichen Beteiligung der Grünen an der zukünftigen Bundesregierung und zu erwartenden milliardenschweren Investitionen in erneuerbare Energien haben sich die Investoren an der Börse bereits positioniert. Auch mit Blick auf die steigenden Strompreise legten die Aktien des Wind-Turbinenhersteller Nordex um 4,8 Prozent zu. Die Aktie des Hamburger Wind- und Solarparkbetreibers Encavis um 5 Prozent zu, 2G Energy um 3,6 Prozent und Abo Wind um 2,4 Prozent.

Den grössten Gewinner im DAX stellte die Aktie von Continental. Die Aktien der Automobilzulieferer waren europaweit gesucht, nachdem die Analysten der Bank of America zwar wesentlich vorsichtiger für den Sektor wurden und die Kursziele senkten, diese unisono aber deutlich über den aktuellen Kursen liegen. Damit sollten die schlechten Nachrichten für die Branche, die mehrheitlich auf die Chipknappheit zurückzuführen sind, an den Börsen nun eingepreist sein. Die Aktie von Continental legte um 2,5 Prozent auf 94,46 Euro zu, das Kursziel der Analysten lautet derweil 105 Euro.

Elmos setzten die Hausse fort und gewannen 5,3 Prozent. "Die Aussagen klingen positiv", so ein Marktteilnehmer zu dem Halbleiterhersteller. Dieser stellte in der Börsenzeitung einen Rekordumsatz in Aussicht und meinte, er könnte das mittelfristige Margenziel von 17 Prozent auf EBIT-Basis bereits in diesem Jahr erreichen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.643,97 +0,9% +14,03%

DAX-Future 15.627,00 +1,0% +14,62%

XDAX 15.647,08 +0,9% +14,47%

MDAX 35.483,49 +0,8% +15,22%

TecDAX 3.951,76 +1,4% +23,00%

SDAX 17.007,71 +1,2% +15,19%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,69 -106

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 32 7 1 3.144,6 54,7 54,1

MDAX 41 9 0 629,9 41,0 62,2

TecDAX 24 6 0 726,8 21,6 16,8

SDAX 56 11 3 234,5 10,5 10,8

===

