XETRA-SCHLUSS/DAX mit Rekordhoch am Tag der Trump-Amtseinführung

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit Gewinnen in die Woche gestartet. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 20.990 Punkte, bei 21.055 wurde ein neues Allzeithoch markiert. Stützend wirkte ein Bericht im Wall Street Journal, laut dem Donald Trump am Tag seiner Amtseinführung keine neuen Zölle implementieren wird. Das bedeute zwar nicht, dass er dies nicht noch tun werde, hiess es im Handel, der Artikel nähre aber die Hoffnung, dass die Zoll-Politik von Trump letztlich pragmatischer ausfallen werde als dies seine verbalen Einlagen nahelegten. Aus Börsensicht wird spannend, welche seiner angekündigten Dekrete sofort von ihm unterschrieben und dann am Dienstag den Kapitalmärkten Impulse geben werden. Am Montag wurde an der Wall Street nicht gehandelt, sie blieb wegen des Gedenkfeiertages an Martin Luther King geschlossen.

An der Börse kamen die vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal von Lanxess sehr gut an, die Aktie legte um 5,1 Prozent zu. Das EBITDA vor Sondereinflüssen lag im Schlussquartal bei rund 159 Millionen Euro und damit 29 Prozent oberhalb der Schätzung der Jefferies-Analysten. Für das Gesamtjahr werde nun ein EBITDA von rund 614 Millionen Euro erwartet, was am oberen Ende der EBITDA-Wachstumsspanne des Unternehmens von 10-20 Prozent liege. Das vierte Quartal wurde durch einen unerwartet starken Dezember positiv beeinflusst. Im Gefolge stiegen BASF 2,4 Prozent und Evonik 2 Prozent.

Dank des Berichts im Wall Street Journal lagen Automobilaktien sehr gut im Markt: VW stiegen 1,7 Prozent, BMW 2,8 Prozent oder Mercedes-Benz 2,3 Prozent. Nach viel besser als erwartet ausgefallenen vorläufigen Geschäftszahlen kamen Nemetschek sogar auf ein Plus von 10,4 Prozent.

Hypoport-Zahlen gefallen

Hypoport machten einen Satz von 7,4 Prozent - die Gesellschaft hat im vierten Quartal einen deutlichen Anstieg des Geschäftsvolumens im Segment Immobilien verzeichnet. Formycon (+0,7%) kann sein Biosimilar zu dem Augenmedikament Eylea in der Europäischen Union vermarkten. Wie das TecDAX-Unternehmen mitteilte, hat die EU-Kommission die Zulassung für "FYB203" mit dem Wirkstoff Aflibercept unter den Markennamen "Ahzantive" und "Baiama" erteilt.

Zalando hat sein öffentliches Übernahmeangebot für die noch ausstehenden Aktien des Hamburger Online-Modehändlers About You gestartet und bietet den Aktionären 6,50 Euro je Anteilsschein in bar. Zalando hat sich inzwischen bereits knapp 80 Prozent des Grundkapitals von About You gesichert. Die Annahmefrist für das Gebot beginnt heute und endet voraussichtlich am 17. Februar. About You gewannen 2,3 Prozent auf 6,56 Euro und schlossen damit sogar leicht über dem Gebotspreis. Für das Zalando-Papier ging es dagegen um 1,7 Prozent nach unten.

Das Schlusslicht im DAX bildete die Aktie von Siemens Energy (-3,4%), nachdem die UBS das Votum auf "Verkaufen" gesenkt hatte und mit dem Kursziel von 23 Euro deutlich unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Nach dem Kurssprung vom Freitag verloren Suss Microtec zu Wochenbeginn 3,9 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 20.990,31 +0,4% +5,50%

DAX-Future 21.110,00 +0,4% +5,67%

XDAX 20.987,80 +0,5% +5,84%

MDAX 26.001,96 +0,6% +1,70%

TecDAX 3.608,45 +0,6% +5,67%

SDAX 14.091,24 +0,6% +2,91%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,80 +2

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 27 12 1 2.759,8 50,0 76,3

MDAX 22 25 3 372,0 20,5 21,9

TecDAX 16 14 0 613,3 12,4 20,7

SDAX 47 19 4 107,6 9,1 7,5

