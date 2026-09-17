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Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

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17.09.2026 17:58:42

XETRA-SCHLUSS/DAX legt mit niedrigeren Renditen und fallenden Ölpreisen zu

Bilfinger
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DOW JONES--Vor dem Hintergrund nachgebender Renditen und weiter fallender Ölpreise hat der deutsche Aktienmarkt den Handel am Donnerstag mit einem Plus beendet. Brent notierte nur noch knapp über 103 Dollar je Barrel und die Rendite zehnjähriger US-Anleihen entfernte sich wieder etwas von der Marke von 5 Prozent. Mit Erleichterung wurden ausserdem der Zinsentscheid und der Ausblick der US-Notenbank vom Vorabend aufgenommen. Die Fed hat, wie allgemein erwartet, den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht. Nach Einschätzung der meisten Marktteilnehmer blieb ihr auch keine andere Wahl angesichts der weiterhin zu hohen Inflation. Sorgen um die Glaubwürdigkeit der Fed bei der Bekämpfung der Inflation seien damit ausgeräumt worden, hiess es. Der DAX erhöhte sich um 0,7 Prozent auf 25.717 Punkte.

Bemerkenswert sei, dass die Entscheidung einstimmig gefallen sei, hob Thomas Altmann von QC Partners hervor. Die Fed sende damit ein Zeichen der Geschlossenheit, auch an US-Präsident Donald Trump. Besonders positiv fand Altmann den Ausblick. Er sehe zwar eine weitere Erhöhung in diesem Jahr vor, für 2027 aber auf erhöhtem Niveau dann stabile Leitzinsen. Die Börsen hätten dagegen mit insgesamt drei bis vier Zinsschritten bis Ende 2027 gerechnet.

Bei den Einzelwerten brach die Bilfinger-Aktie um 21,4 Prozent ein. Der Industriedienstleister hat seine Prognosen gesenkt und startet ein Sparprogramm. Analysten äusserten sich zumeist enttäuscht. Bernstein sieht nur noch eine geringe Prognosesicherheit für das kommende Jahr. Nach den Zweitquartalszahlen sei man noch davon ausgegangen, dass nicht ein Wegfall, sondern die Verschiebung von Aufträgen für das schwächere erste Halbjahr verantwortlich gewesen sei.

Wacker Chemie verloren 2,1 Prozent in Reaktion auf neue Ziele, die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellt wurden. Die Analysten der DZ Bank werteten die reduzierten Margenziele für 2030 als wichtigen Schritt hin zu mehr Realitätssinn und Glaubwürdigkeit. Obwohl die Reduzierung optisch negativ wirke, bringe sie die benötigte Verlässlichkeit in die mittelfristige Planung zurück. Die Analysten von JP Morgan monierten, dass die neuen Finanzziele zwar weitgehend erwartungsgemäss seien, jedoch keine konkreten Fristen zu ihrer Erreichung genannt würden.

Berentzen haussierten um 24 Prozent; das Unternehmen steht vor einem Verkauf in die USA. Der Getränkehersteller verhandelt mit dem US-Spirituosenhersteller Sazerac über ein Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher ausstehender Berentzen-Aktien.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.717 +0,7 5,1

DAX-Future 25.727 +0,8 3,5

XDAX 25.724 +0,6 4,7

MDAX 31.462 +0,6 2,9

TecDAX 3.998 +0,3 10,5

SDAX 18.262 +0,5 6,4

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 120,83 +23,0

*gerundet

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2026 11:58 ET (15:58 GMT)

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13.08.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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Bilfinger am 17.09.2026

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