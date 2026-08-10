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10.08.2026 17:47:41

XETRA-SCHLUSS/DAX konsolidiert knapp unter Rekordhoch

GEA
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DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag kaum verändert geschlossen. In einem eher impulsarmen Geschäft notierte der DAX die meiste Zeit des Tages nahe dem Vortagesschluss und verabschiedete sich bei 26.324 Punkten aus dem Tag. Damit konsolidierte er in Tuchfühlung mit dem Rekordhoch bei 26.445 Zählern. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal pausierte, von dort fehlten die jüngst positiven Impulse. Die kommenden Tage zieht die Zahlenflut nochmals leicht an, doch es naht das berüchtigte Sommerloch an den Börsen. Die Nachrichtenlage im Nahostkonflikt ist uneindeutig, ein Anstieg des Brentölpreises um 3 Prozent verschreckte die Anleger derweil nicht.

Vergleichsweise langweilig verlief der Tag auch im Devisenhandel, der Euro notiert kaum verändert bei 1,1540 Dollar. Gold konnte die Gewinne aus der Vorwoche behaupten, die Unze kostet 4.347 Dollar während die Anleihen etwas leichter tendierten.

Gea schlossen 0,5 Prozent im Plus, nachdem die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal im Einklang mit den vorläufigen Ergebnissen lagen, wie es von JPM Morgan hiess. Der vom Unternehmen definierte freie Cashflow (FCF) sei signifikant auf 151 Millionen Euro gestiegen, was den höchsten Stand für ein zweites Quartal seit 2020 darstelle.

Umstufungen und Analystenkommentare sorgten für höhere Kursveränderungen. So hat die Deutsche Bank das Kursziel von Qiagen auf 47 nach 43 Euro erhöht, hier ging es um 5,5 Prozent aufwärts. Das zweite Quartal von Qiagen zeigte die erwartete Verbesserung im zugrunde liegenden Geschäft und übertraf sowohl die Erwartungen des Unternehmens als auch die des Marktes, so die Deutsche Bank.

Zu den Gewinnern zählten auch Aumovio mit einem Plus von 1,9 Prozent. Sie wurden von Bernstein auf "Outperform" hochgestuft. Die Analysten sehen das zweite Quartal als bereinigendes Ereignis. Das Gewinnwachstum werde vollständig durch eigene Massnahmen getrieben und eine Neubewertung der Aktie durch realen freien Cashflow und eine sehr starke Bilanz gestützt.

Nach dem sehr starken Auftragseingang von PVA Tepla (+ 0,3%) im ersten Quartal waren die Bestellungen der Monate April bis Juni zwar weiterhin solide, aber deutlich moderater, heisst es von SMC. Besonders erfreulich sei die Entwicklung im Segment Metrology gewesen.

Stabilus stellten mit minus 9,1 Prozent den Verlierer am deutschen Aktienmarkt. Am Freitagabend hatte die Mitteilung des Unternehmens für einen Schock gesorgt, dass der Autozulieferer schon zum zweiten Mal seinen CFO verliert. Finanzvorstand Andreas Jaeger will schon nach zehn Monaten wieder gehen.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 26.324 +0,0 7,6

DAX-Future 26.396 -0,2 7,1

XDAX 26.323 -0,2 7,1

MDAX 32.251 -0,5 5,6

TecDAX 4.067 -0,0 12,6

SDAX 18.541 -0,6 7,9

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 124,50 -50,0

*gerundet

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2026 11:48 ET (15:48 GMT)

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Short 15’478.65 13.66 SQZB4U
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SGBNXU
Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
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