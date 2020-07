XETRA-SCHLUSS/DAX feiert Brüsseler "Big Deal"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag die Brüsseler Beschlüsse zum Corona-Hilfspaket gefeiert. Der DAX gewann 1,0 Prozent auf 13.172 Punkte und schloss auf dem höchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie-Krise. Berenberg sprach mit Blick auf das grösste Haushalts- und Finanzpaket in der Geschichte der EU von einem "Big Deal". Daneben liessen die jüngsten Aussagen der Pharmakonzerne zu Impfstoffkandidaten auf eine weitere Entspannung in der Pandemie-Krise hoffen. "Die Börsenampel bleibt nun ganz klar auf grün", sagte Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi Trader. "Nachdem der DAX die 13.000-Punkte-Marke geknackt hat, haben die Optimisten auf dem Parkett bereits das Allzeithoch bei 13.790 Punkten im Visier", ergänzte er.

Auf der Gewinnerseite weit oben standen mit einem Kursplus von 3,5 Prozent Continental. Umsatz wie auch Ertrag übertrafen im zweiten Quartal durch die Bank die Markterwartung. "Das organische Wachstum des Automobilgeschäfts inklusive Powertrain gibt Zuversicht für zukünftiges Wachstum nach Covid-19", so die Analysten von Jefferies.

Ebenfalls stark im Markt lagen BMW, die 2,9 Prozent gewannen. Das grösste Plus im DAX wiesen Wirecard auf. Nach dem neuerlichen Kurseinbruch am Vortag erholte sich das Papier des skandalumwitterten Bezahldienstleisters, dessen Tage im DAX spätestens im September gezählt sein werden, um 16,4 Prozent auf 1,80 Euro. Nachfolger im DAX wird voraussichtlich Delivery Hero, diese stiegen um 0,9 Prozent. Im TecDAX dürften LPKF Laser für Wirecard nachrücken, sie gewannen 3,2 Prozent.

Deutsche Bank kann mit UBS nicht mithalten - Wacker Chemie plus 10 Prozent

Deutsche Bank fielen dagegen um 4,3 Prozent. "Gemessen an der UBS hat sich das vergangene Quartal schwach entwickelt", sagte Heino Ruland von Ruland Research. Während die Schweizer einen Milliarden-Gewinn erzielt hätten, habe die Deutsche Bank nach eigenen Angaben lediglich leicht besser abgeschnitten als die Analysten-Erwartung von 133 Millionen Euro Minus.

Für Wacker Chemie ging es um 10 Prozent nach oben. Laut Agenturberichten soll der Wettbewerber GCL-Poly nach mehreren Explosionen ein Werk in Xinjiang geschlossen haben. Wie die Citigroup anmerkte, gibt es derzeit keine Schätzungen, wie lange die Produktionsstätte ausfallen wird. Dies habe eine Rally im Sektor ausgelöst, zu einem Zeitpunkt, zu dem die Polysiliziumpreise begonnen hätten, sich leicht zu erholen.

Stabilus verloren dagegen 0,3 Prozent. Bei dem Autozulieferer ist im dritten Quartal coronabedingt der Konzernumsatz um rund 39 Prozent auf 147,0 Millionen Euro eingebrochen. Für Sartorius ging es um 5,2 Prozent nach unten. Der Laborausrüster hat im ersten Halbjahr unter dem Strich über ein Fünftel mehr verdient, hatte aber jüngst schon erste Vorab-Zahlen vorgelegt.

Personaleinkauf drückt Borussia Dortmund

Borussia Dortmund gaben gegen die feste Tendenz des Gesamtmarkts um 1,6 Prozent auf 5,70 Euro nach. Der Bundesliga-Club hat das Tauziehen um das englische Talent Jude Bellingham gewonnen. Zwar wurden keine Angaben zur Ablösesumme gemacht, sie soll aber dem Vernehmen nach bei etwa 25 Millionen Euro liegen. Sky Sport sprach von einer "horrenden Ablösesumme" und reihte den Neuzugang als achtteuersten der Vereinsgeschichte ein. Zudem bleibt es wegen der Gefahr möglicher neuer Pandemie-Hotspots unsicher, ab wann wieder Zuschauer in die Stadien gelassen werden können.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 92,2 (Vortag: 59,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,59 (Vortag: 2,61) Milliarden Euro. Es gab 29 Kursgewinner und einen -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.171,83 +0,96% -0,58%

DAX-Future 13.147,00 +0,77% +0,60%

XDAX 13.157,42 +0,53% +0,17%

MDAX 27.234,98 +0,43% -3,81%

TecDAX 3.136,59 -0,50% +4,03%

SDAX 12.454,83 +1,50% -0,46%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,36 9

