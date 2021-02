XETRA-SCHLUSS/DAX etwas leichter - K+S und Varta schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag knapp behauptet geschlossen. Das Kursbarometer DAX beendete den Tag 0,2 Prozent tiefer bei 13.887 Punkten. Die meiste Zeit des Tages handelte der Index innerhalb einer Spanne von nur 50 Punkten. Während die steigenden Zinsen die Stimmung an der Wall Street belasteten, tendierten hierzulande Bundesanleihen bereits den zweiten Tag in Folge recht stabil. Im DAX stellten MTU nach Zahlenausweis mit einem Minus von 4,7 Prozent den Verlierer des Tages. Für VW ging es dagegen um 4,6 Prozent nach oben. Hier brachte das "Manager Magazin" die Option eines Börsengangs der Sportwagenschmiede Porsche erneut auf, was positiv aufgenommen wurde.

Bafin lässt Abschluss von K+S prüfen - Aktie bricht ein

Für die Aktie des Düngemittelherstellers K+S ging es um 14,3 Prozent nach unten. Die Analysten der DZ Bank sprachen von einer erhöhten "Bafin-Unsicherheit", möglichen negativen Implikationen wie Short-Selling und einer "Vertrauensdelle", die den Aktienkurs belastete. Damit wurden die jüngsten Kursgewinne auf Grund verbesserten Fundamentaldaten und der Organisationsstruktur des Unternehmens mehr als weggefegt. Die Bafin verlangte eine Prüfung des 2019er Konzernabschlusses.

Varta fiel um 13,2 Prozent. Die Geschäftszahlen wurden zwar als erwartet gut von Analysten eingestuft und rechtfertigten damit auch die jüngsten Kursgewinne. Auf der anderen Seite wurde der Ausblick als "konservativ" und "unterhalb der Markterwartung" interpretiert. Damit setzten Gewinnmitnahmen ein. Auch die neueste Dividendenpolitik überraschte einige Investoren, nachdem in der Vergangenheit in zukünftiges Wachstum investiert worden war.

Im DAX berichtete zudem Daimler (plus 2,2 Prozent) Geschäftszahlen, die Stuttgarter haben im starken Schlussquartal 2020 nahezu den gesamten Jahresgewinn eingefahren. Daimler blickt trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und Chip-Lieferengpässen in der gesamten Branche mit viel Zuversicht in das laufende Geschäftsjahr. Für dieses Jahr rechnet der Konzern mit deutlichen Zuwächsen sowohl bei den Absätzen als auch bei Umsatz und Gewinn.

"Im Rahmen der Erwartungen", kommentierte ein Händler die Geschäftszahlen von Gerresheimer (minus 0,9 Prozent). Das gelte sowohl für die Umsatz- als auch für die Gewinnentwicklung. "Die Perspektiven für die Aktie bleiben aber positiv", sagte er. Denn allein der Bedarf an Glasfläschchen für Impfstoffe sei enorm. Thyssenkrupp gingen nach Absage zum Verkauf der Stahlparte an Liberty Steel knapp 5 Prozent tiefer aus dem Handel.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 67,9 (Vortag: 81,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,60 (Vortag: 3,48) Milliarden Euro. Es gab sieben Kursgewinner und 23 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.886,93 -0,16% +1,23%

DAX-Future 13.881,00 -0,19% +1,63%

XDAX 13.890,37 -0,46% +1,62%

MDAX 32.227,05 -1,26% +4,65%

TecDAX 3.511,24 -0,92% +9,29%

SDAX 15.332,93 -1,89% +3,85%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,73% -31

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 7 23 0 3.602,5 67,9 81,3

MDAX 8 52 0 1.348,5 50,6 45,8

TecDAX 5 25 0 1.268,0 33,7 38,4

SDAX 9 60 1 242,5 12,0 12,1

