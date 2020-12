XETRA-SCHLUSS/DAX bekommt Rückenwind vom festeren Dollar

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Durchhänger vom Wochenauftakt konnten sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag schon wieder kräftig erholen. Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 13.418 Punkte. Etwas gelegt haben sich die Sorgen um die mutierten Varianten des Coronavirus. So teilte das Unternehmen Biontech mit, sein Impfstoff wirke wahrscheinlich auch gegen Mutationen. Daneben sorgte im späten Geschäft ein kräftig steigender Dollar für Rückenwind bei den exportorientierten Aktien.

Vom Tageshoch bei knapp 1,2260 Dollar fiel der Euro bis auf etwa 1,2170 Dollar. "Das US-Konjunkturpaket ist eingepreist", so David Iussow, Analyst von IG Markets. Kurzfristig könnte die Euro-Erholung ausgereizt sein, sagte er.

Händler sprachen allerdings auch von einem dünnen Geschäft: "Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher für dieses Jahr nun geschlossen", so ein Händler. Deshalb führten bereits kleine Verkaufs- und Kaufaufträge zu vergleichsweise deutlichen Kursausschlägen, und das nach beiden Seiten.

Technologie-Titel gesucht - Telekom-Aktien aussen vor

Im DAX stiegen Bayer um 3,0, Heidelbergcement um 3,8 und Infineon um 4,0 Prozent. Generell waren Technologie-Titel gefragt, der TecDAX zog um 1,4 Prozent an. Hier stiegen Aixtron um 3,3 Prozent, LPKF Laser schossen um 10,2 Prozent nach oben. Daneben setzten Varta ihren Kursaufschwung mit einem Plus von 3,8 Prozent fort.

Wenig gefragt waren die Aktien der Telekom-Branche: Hier gaben Telefonica Deutschland um 2,1 Prozent nach und United Internet um 0,5 Prozent. Im DAX schlossen Deutsche Telekom unverändert.

Zahlen von Hornbach Holding kommen gut an

Positiv wurde der Bericht der Hornbach Holding zum dritten Quartal im Handel eingestuft. In den ersten neun Monaten des Corona-Jahres 2020 ging der Umsatz um 20,2 Prozent und das bereinigte EBIT deutlich stärker um 67,2 Prozent nach oben. Obwohl nun vor Weihnachten Baumärkte vom Lockdown betroffen sind, bestätigte Hornbach die im November erhöhte Prognose für das Jahr. Das dritte Quartal bis Ende November verlief dabei stark, es profitierte sowohl von Vorzieh- als auch Nachholeffekten. Hornbach Holding legten gut 5 Prozent zu, Hornbach Baumarkt um 4,6 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 54,6 (Vortag: 98,3) Millionen Aktien im Wert von rund 2,61 (Vortag: 4,63) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner, einen -verlierer und eine unveränderte Aktie.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.418,11 +1,30% +1,28%

DAX-Future 13.387,00 +1,12% +2,62%

XDAX 13.401,27 +0,18% +2,03%

MDAX 30.233,41 +1,23% +6,78%

TecDAX 3.179,70 +1,38% +5,46%

SDAX 14.469,70 +1,49% +15,65%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 178,02 25

===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2020 11:48 ET (16:48 GMT)