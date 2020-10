XETRA-SCHLUSS/DAX beendet eine schwache Woche im Plus

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer Verlustserie von vier Tagen schloss der DAX zum Wochenschluss im Plus. Er beendete den Handel 0,8 Prozent fester bei 12.646 Punkten, in die Woche war er allerdings mit 12.984 Zählern deutlich höher gestartet. Belastend wirkten sich die jüngst täglich steigende Zahl an Corona-Erkrankten aus. Hier zeigt der Trend nach oben, so dass mit weiteren lokalen Lockdowns gerechnet werden muss.

Positive Impulse hat dagegen in den vergangenen Tagen die Berichtssaison geliefert. Bei den zudem für Verunsicherung sorgenden Dauerthemen wie Brexit und US-Präsidentschaftswahl tickt die Uhr so langsam runter.

Daimler erhöht Gewinnausblick nach starkem Quartal

Daimler (plus 1,0 Prozent) hat im dritten Quartal von der steigenden Autonachfrage nach dem Lockdown sowie Kostensenkungen profitiert und den Gewinn trotz sinkender Umsätze deutlich gesteigert. Angesichts der überraschend guten Geschäftszahlen, die Daimler teilweise schon vor einer Woche vorgelegt hatte, und eines relativ zuversichtlichen Ausblicks auf das Schlussquartal sind die Stuttgarter optimistischer für das Gesamtjahr.

Von den guten Quartalszahlen des Wettbewerbers Air Liquide profitierte im DAX die Aktie von Linde, sie schloss 2,2 Prozent höher. Airbus legten um 5,5 Prozent zu, stützend wirkten hier Medienberichte, laut denen der Flugzeughersteller die Produktion schneller als bislang erwartet ausweiten könnte. Demnach habe Airbus seine Zulieferer ersucht, sich ab Juli 2021 auf eine von 40 auf 47 Exemplare erhöhte Monatsproduktion des Modells A320neo einzustellen, so Berenberg. An der Börse wird dies als positives Sektorsignal gewertet. MTU stiegen um 6,7 Prozent und Lufthansa um 5,6 Prozent.

Die Geschäftszahlen von Ceconomy lagen laut Marktteilnehmern im Rahmen der Erwartungen. Die Umsätze im vierten Quartal entsprachen mit 5,27 Milliarden Euro in etwa der Baader-Schätzung von 5,25 Milliarden. Das bereinigte EBIT fiel mit 120 Millionen Euro dagegen leicht über der Baader-Schätzung von 113 Millionen aus. Der Kurs stieg um 3,8 Prozent.

Im TecDAX fielen Carl Zeiss Meditec dagegen um 2,5 Prozent. Die UBS strich die Aktien von der Kaufliste und stufte sie auf "Neutral" ab.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 55,7 (Vortag: 59,7) Millionen Aktien im Wert von rund 2,51 (Vortag: 2,91) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und 8 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.645,75 +0,82% -4,55%

DAX-Future 12.617,00 +0,72% -3,36%

XDAX 12.628,78 +0,33% -3,85%

MDAX 27.279,59 +0,33% -3,65%

TecDAX 3.028,89 -0,76% +0,46%

SDAX 12.372,64 -0,05% -1,11%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,37 12

