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22.05.2026 17:49:40

XETRA-SCHLUSS/DAX auf Zweiwochenhoch - Börsianer setzen auf Diplomatie

Ernst Russ
8.54 EUR -1.84%
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DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende verabschiedet. Für Rückenwind sorgte die Nachrichtenlage zum Nahost-Konflikt - trotz mancher Verworrenheit. Unter anderem sieht US-Aussenminister Marco Rubio "gute Anzeichen" für eine Einigung. Dazu gesellte sich Konjunkturzuversicht, nachdem sich das Geschäftsklima in Deutschland im Mai wider Erwarten etwas aufgehellt hat. Dabei hatten Lagebeurteilung und Geschäftserwartungen der Unternehmen gleichermassen Anteil daran, dass der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex im Mai auf 84,9 von revidiert: 84,5 Punkten zulegte. Ökonomen hatten 84,1 Punkte prognostiziert.

Der DAX ging mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 24.889 Punkte ins Pfingstwochenende, auf dem höchsten Niveau seit rund zwei Wochen. Zu seinem Rekordhoch fehlen im noch gut 600 Punkte. Während an manchen Börsen in Europa am Pfingstmontag das Geschäft ruht, wird in Deutschland regulär gehandelt.

Weiter aufwärts ging es im Chipsektor nach den starken Nvidia-Rekordzahlen unter der Woche. Daneben sorgten die avisierten Mega-Börsengänge von SpaceX und OpenAI für Fantasie. Infineon machten einen Satz um 8,0 Prozent. Im TecDAX zogen Aixtron um 2,6, Suss um 4,0 und Elmos um 3,7 Prozent an.

Hinter Infineon waren DHL mit einem Zugewinn von 4,1 Prozent der grösste Gewinner im DAX. Treiber war eine Hochstufung auf Kaufen durch die Analysten der Deutschen Bank. Sie sehen den Logistiker im derzeit unsicheren makroökonomischen und geopolitischen Umfeld gut positioniert. Das Unternehmen profitiere von Selbsthilfemassnahmen, einschliesslich erwarteter Einsparungen von 1 Milliarde Euro

Nach einer Kaufempfehlung durch Jefferies ging es für Adidas um 3,0 Prozent nach oben. Im MDAX machten Puma einen Satz um 5,5 Prozent Börsianer sprachen von einem Turnaround und plangemäss laufender Restrukturierung bei dem Sportartikelhersteller. Daneben wurde auf die anstehende Fussballweltmeisterschaft verwiesen, die bei beiden Aktien für Fantasie sorge.

Im MDAX setzten Gerresheimer die jüngste Aufwärtsbewegung nachrichtenlos fort und schlossen 1,9 Prozent höher. Zuletzt hätten Finanzinvestoren ihre Beteiligungen an Gerresheimer ausgebaut, hiess es. Bei der Aktie setzten ausserdem viele Akteure auf sinkende Kurse, die angesichts der unerwarteten jüngsten Kursgewinne zu Käufen gezwungen seien. Die Bafin untersucht derzeit die Bilanzen des Verpackungskonzerns, was vor einiger Zeit einen Kurssturz in der Aktie ausgelöst hatte.

Bei den Nebenwerten zogen Ernst Russ um 0,5 Prozent an. Die Reederei hatte nach dem Verlauf eines Containerschiffs und wegen des bislang guten Geschäftsverlaufs ihre Prognose erhöht.

Wie am Vortag wurden wieder einige Aktien ex Dividende gehandelt, im einzelnen Fresenius Medical Care, Hugo Boss, Lanxess, Nemetschek, United Internet und Vonovia.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 24.889 +1,1 1,8

DAX-Future 24.927 +0,1 0,1

XDAX 24.885 +0,1 1,2

MDAX 32.108 +0,9 5,0

TecDAX 4.036 +2,0 11,6

SDAX 18.737 +1,3 9,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 125,46 +65,0

*gerundet

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)

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