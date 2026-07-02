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02.07.2026 18:11:39

XETRA-SCHLUSS/DAX auf Rekordhoch - Anleger goutieren Reformpaket

RENK
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(Wiederholung)

DOW JONES--Mit einem kräftigen Plus hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Der DAX kletterte im Verlauf mit 25.656 Punkten auf ein neues Rekordhoch. Der Index schloss mit einem Plus von 2,2 Prozent bei 25.581 Punkten. Nach einem verhaltenen Start nahm die Aufwärtsbewegung im Tagesverlauf Fahrt auf. Die von der Bundesregierung angeschobenen Reformen, die nach und nach bekannt wurden, lieferten den Kaufgrund. Klar positiv wurde von den Investoren gesehen, dass Deutschland letztlich Reformen beschlossen hat. Zudem hatte am Nachmittag ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht für Juni die Sorgen vor einer baldigen Zinserhöhung durch die US-Notenbank etwas zerstreut.

Berenberg-Analyst Volker Schmieding machte eine Reihe kleiner Schritte aus, die sich zu einem grossen Fortschritt summieren könnten. Zusammen mit dem Entwurf zur Rentenreform, den die Regierung bereits vor zehn Tagen gebilligt habe, könnte das Reformpaket einen spürbaren Unterschied machen.

Für die politische Handlungsfähigkeit ist es laut JP Morgan-Volkswirt Greg Fuzes ein gutes Zeichen, dass die internen Streitigkeiten innerhalb der Koalition spürbar nachgelassen haben. Der Erfolg des Pakets werde sich aber letztlich daran messen, ob das Zusammenspiel aller Massnahmen ausreiche, um eine sichtbare Beschleunigung des Wirtschaftswachstums zu bewirken.

Die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia legten um 6 Prozent zu und gehörten zu den grössten Gewinnern im DAX. Die Analysten von JP Morgan verwiesen darauf, dass die Bundesregierung ein Gesetz zur Verhinderung von Wohnungs-Enteignungen durch die Bundesländer einführen will. Dies sei eindeutig positiv für Vonovia, angesichts der Enteignungsdebatte in der Hauptstadt Berlin. Tag Immobilien, Aroundtown (+4,4%) und LEG Immobilien (+3,7%) legten ebenfalls deutlich zu.

Bayer bündelt das US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Einheit, für die Aktie ging es um 8,9 Prozent nach oben. Auch gestützt durch eine neue Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Das Urteil des Obersten US-Gerichtshofs in der vergangenen Woche sei ein entscheidender Schritt in Bayers vielschichtige Strategie, einen Schlussstrich unter die Glyphosat-Haftung zu ziehen, urteilte die Deutsche Bank und hob das Votum auf "Kaufen" mit Kursziel 60 Euro an.

Im Handel war von einem positiv aufgenommenen nachbörslichen Pre-Close-Call von Continental (+3,4%) die Rede. Offenbar sei das zweite Quartal solide verlaufen. Das Unternehmen habe sich zudem zuversichtlich geäussert, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.

Rüstungswerte waren zudem auffallend fest. wohl auch, weil kein Geld in den abgesagten Börsengang des Wettbewerbers KNDS fliessen wird. Rheinmetall schossen um 6,1 Prozent nach oben, Renk stiegen um 6,4 Prozent und Hensoldt gewannen 8,6 Prozent.

Schwach zeigten sich dagegen Aktien aus der Technologie-Branche mit KI-Bezug, da hier der globale Abverkauf belastete. Hier ging es für Aixtron (-9,9%), Suss Microtec (-8,6%) und LPKF Laser (-10,3%) deutlich abwärts.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.581 +2,2 4,3

DAX-Future 25.749 +2,4 2,1

XDAX 25.604 +2,2 4,2

MDAX 32.545 +1,5 6,1

TecDAX 3.888 -0,0 7,3

SDAX 18.229 +0,2 6,1

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 126,99 -20,0

*gerundet

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 12:11 ET (16:11 GMT)

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