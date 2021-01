XETRA-SCHLUSS/DAX auch zum Wochenausklang mit Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Die Stimmung blieb angesichts der Erwartung weiterer Konjunkturhilfen in den USA gut. Schwache US-Arbeitsmarktdaten wurden ignoriert bzw. verstärkte die Erwartung von Konjunkturpaketen in den USA eher noch.

Und es gab auch günstige Nachrichten von der Impffront. Der von Biontech und seinem Partner Pfizer entwickelte Impfstoff bildet auch Antikörper gegen die in Grossbritannien und Südafrika verbreiteten Mutationen des Corona-Virus. Ausserdem darf Biontech in Europa aus einer Impfstoffampulle ab sofort 6 statt 5 Dosen verimpfen.

Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 14.050, im Hoch war er schon bis auf ein neuerliches Rekordhoch von 14.132 gestiegen, ehe die Gewinne etwas abschmolzen. Die Wochenbilanz lautet damit auf ein Plus von 2Prozent.

Gute Nachrichten aus dem Technologiesektor

Ein günstiges Sektorumfeld trieb die Infineon-Aktie um 7,1 Prozent nach oben. So rechnet Samsung im vierten Quartal mit einem deutlichen Gewinnanstieg und auch Micron und STMicroelectronics übertrafen mit neuen Zahlen die Erwartungen spielend.

Für die Aktie der Commerzbank ging es um 4,2 Prozent nach unten nach der Nachricht, dass die Bank den bestehenden Goodwill in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro vollständig abschreiben wird. RWE gewannen 4,9 Prozent nach einer Hochstufung durch Exane.

Adva schlossen 10 Prozent fester. Der Telekommunikationsausrüster steigerte das vorläufige Pro-forma-Betriebsergebnis um 36,4 Prozent auf 33,8 Millionen Euro.

Rally bei Curevac geht weiter - Tui mit Bezugsrechtabschlag

Curevac setzten ihre Rally nach der Bekanntgabe der Partnerschaft mit Bayer fort und stiegen auf Xetra um 6,2 Prozent. Auch bei Biontech ging die Impfstoffrally weiter und trieb den Kurs auf Xetra um 8,2 Prozent an. Daneben meldete das Unternehmen Fortschritte bei der Impfstoffforschung zu Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose.

Tui fielen um 22,6 Prozent, was aber dem Bezugsrechtabschlag im Zug der Kapitalerhöhung geschuldet war. Für 29 alte Aktien können Aktionäre 25 neue zum Kurs von 1,07 Euro kaufen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 79,8 (Vortag: 86,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,88 (4,06) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und 11 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.049,53 +0,58% +2,41%

DAX-Future 14.031,00 +0,36% +2,73%

XDAX 14.041,82 +0,32% +2,73%

MDAX 31.356,65 +0,42% +1,82%

TecDAX 3.293,58 +1,32% +2,52%

SDAX 15.241,87 -0,24% +3,23%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 177,32 -7

