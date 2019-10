XETRA-SCHLUSS/Conti mit Plänen für Antriebstechnik sehr stark

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX trat mit einem geringen Plus von 7 auf 12.755 Punkte mehr oder weniger auf der Stelle. Die Musik spielte in den Einzeltiteln. Angeführt wurde die Gewinnerliste im DAX von Conti.

Trotz der am Dienstag fehlenden Aufwärtsdynamik blieben Marktteilnehmer erst einmal optimistisch: "Der Markt setzt weiter auf einen guten Verlauf der Handelsgespräche und einen geregelten Brexit", so ein Händler. Damit seien die Perspektiven auf neue Jahreshöchststände gut.

"Das Umfeld verlangt nach Massnahmen - und Conti handelt"

Conti gewannen 4,1 Prozent. Conti will nun das Antriebsgeschäft abspalten und an die Börse bringen. Auch hohe Wertberichtigungen von 2,5 Milliarden Euro konnten den Kurs nur vorübergehend noch einmal drücken. Positiv merkte ein Händler auch an, dass der Umsatz von 11,1 Milliarden Euro im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen habe.

RWE stiegen im Fahrwasser fester Öl -Aktien um 1,5 Prozent. Henkel legten um 1,3 Prozent zu. Auf der anderen Seite gaben FMC um 5,9 Prozent nach und Fresenius um 2,7 Prozent. Berenberg hat sich vor den Quartalszahlen skeptisch zu den Aussichten von Fresenius Medical Care (FMC) geäussert. Auch Wirecard, Infineon und Deutsche Bank gaben deutlicher nach.

Software AG und Morphosys stark im Plus - Kurseinbruch bei Technotrans

"Bei der Software AG sind einige auf dem falschen Fuss erwischt worden", so ein Aktienhändler zu den Zahlen des Konzerns. Die Umstrukturierung laufe deutlich besser als vom Konsens erwartet. Der Kurs stieg um 7,8 Prozent.

Morphosys gewannen 6,2 Prozent. Biogen stützte die Stimmung für die Biotech -Werte, der Kurs gewann in den USA zeitweise über 40 Prozent. Biogen legt nun doch ihr Alzheimer-Medikament den Zulassungsbehörden vor. Zumindest im frühen Stadium habe "Aducanumab" das Fortschreiten der Krankheit verlangsamt.

Dagegen brachen Technotrans mit einer Gewinnwarnung um 22 Prozent ein. Der Konzernumsatz sowie das EBIT lagen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres deutlich unter den Prognosen. König & Bauer fielen um 6,2 Prozent und Heideldruck um 3,4 Prozent. Technotrans unterstützt die Druckindustrie mit Lösungen zum Kühlen und Befeuchten.

Just Eat gewannen in London 24 Prozent auf 732 Pence. Prosus will das Unternehmen für 710 Pence je Aktie übernehmen. Davon profitierten auch Branchentitel wie Delivery Hero, die im MDAX um 3,4 Prozent stiegen.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 79,4 (Vortag: 81,0) Millionen Aktien im Wert von rund 3,59 (Vortag: 3,52) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.754,69 +0,05% +20,79%

DAX-Future 12.754,00 +0,04% +20,75%

XDAX 12.762,89 +0,05% +20,62%

MDAX 26.245,78 +0,08% +21,58%

TecDAX 2.828,72 -0,26% +15,45%

SDAX 11.414,86 -0,06% +20,04%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,25 33

