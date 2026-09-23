XETRA-SCHLUSS/Anstieg von Ölpreis und Marktzinsen belastet DAX

DOW JONES--Leichter hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel verabschiedet. Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 25.411 Punkte. Belastend wirkte der Anstieg von Ölpreisen und Anleiherenditen.

Schon am Vormittag hatten überraschend starke Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone Zinserhöhungssorgen geweckt. Nachdem am Nachmittag auch die US-Einkaufsmanagerindizes besser als erwartet ausgefallen waren, ging es mit den Anleiherenditen noch weiter nach oben.

Auch die Ölpreise zogen an, was Inflationsängste befeuerte. Der Ölmarkt stand weiter unter Eindruck der Drohung des US-Präsidenten vom Vortag, den Iran auszulöschen, falls kein "Deal" zustande komme. Donald Trumps Äusserungen während seiner Rede vor der UN-Vollversammlung dämpften die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt, auch wenn der Präsident später sagte, ein Treffen von US-Vertretern und iranischen Delegierten, die zu der Generaldebatte nach New York gereist waren, sei gut verlaufen.

Grösster Verlierer im DAX waren Scout24 mit einem Minus von 5,2 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen. Die Gewinner wurden von Rheinmetall (+3,4%) angeführt.

Durchwachsene Zahlen der britischen JD Sports belasteten Adidas (-1,6%) und Puma (-2%). Fresenius Medical Care (+0,8%) zeigten sich unbeeindruckt von einem Cyber-Angriff. Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf Medizinprodukte, Patientenversorgung, Produktion oder den laufenden Geschäftsbetrieb gehabt, versicherte das Unternehmen. Man habe Experten für Cyber-Sicherheit hinzugezogen und die Strafverfolgungsbehörden informiert.

Nach einer neuerlichen Platzierung durch Wacker Chemie (+1,9%) verloren Siltronic 7 Prozent auf 76,95 Euro. Wacker Chemie hatte im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 2,2 Millionen Siltronic-Aktien abgestossen und seinen Anteil auf diesem Weg auf nun rund 15 Prozent reduziert. Die Stücke wurden zu je 77,25 Euro je Aktie platziert. Wie die Erfahrung nach Platzierungen zeigt, könnte sich die Siltronic-Aktie rasch erholen.

Nach Vorlage schwacher Zahlen fielen KWS um 9 Prozent. Während der Umsatz die Markterwartung nur knapp verfehlt habe, liege die Ergebnisseite deutlich unter den Prognosen, hiess es.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.411 -0,7 3,8

DAX-Future 25.586 -1,1 4,4

XDAX 25.407 -1,1 3,4

MDAX 31.216 -1,0 2,0

TecDAX 4.012 -0,5 10,8

SDAX 18.346 -0,4 7,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 120,09 -102,0

*gerundet

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September 23, 2026 11:49 ET (15:49 GMT)