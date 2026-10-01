TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Fokus
|
01.10.2026 09:28:20
XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX
Der TecDAX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.10 Prozent stärker bei 4’005.29 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 559.751 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0.022 Prozent leichter bei 4’000.45 Punkten, nach 4’001.32 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3’993.16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’007.01 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0.887 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, lag der TecDAX bei 4’024.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3’889.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’674.31 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.51 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 5.47 Prozent auf 34.70 EUR), Infineon (+ 3.31 Prozent auf 61.47 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.84) Prozent auf 159.40 EUR), HENSOLDT (+ 2.62 Prozent auf 78.24 EUR) und Siltronic (+ 2.09 Prozent auf 83.00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil ATOSS Software (-2.42 Prozent auf 80.70 EUR), freenet (-2.20 Prozent auf 22.22 EUR), United Internet (-1.80 Prozent auf 23.94 EUR), SAP SE (-1.76 Prozent auf 182.40 EUR) und Deutsche Telekom (-1.26 Prozent auf 25.78 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 510’577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 213.896 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu TeamViewer
|
17:58
|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15:58
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3’979.48
|-0.55%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.