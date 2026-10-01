XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.10 Prozent stärker bei 4’005.29 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 559.751 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0.022 Prozent leichter bei 4’000.45 Punkten, nach 4’001.32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3’993.16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’007.01 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0.887 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, lag der TecDAX bei 4’024.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3’889.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’674.31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.51 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 5.47 Prozent auf 34.70 EUR), Infineon (+ 3.31 Prozent auf 61.47 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.84) Prozent auf 159.40 EUR), HENSOLDT (+ 2.62 Prozent auf 78.24 EUR) und Siltronic (+ 2.09 Prozent auf 83.00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil ATOSS Software (-2.42 Prozent auf 80.70 EUR), freenet (-2.20 Prozent auf 22.22 EUR), United Internet (-1.80 Prozent auf 23.94 EUR), SAP SE (-1.76 Prozent auf 182.40 EUR) und Deutsche Telekom (-1.26 Prozent auf 25.78 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 510’577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 213.896 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch