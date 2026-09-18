United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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18.09.2026 09:28:17
XETRA-Handel: TecDAX zum Start mit positivem Vorzeichen
Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.
Um 09:11 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0.09 Prozent auf 3’999.82 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 562.828 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.355 Prozent stärker bei 4’010.52 Punkten, nach 3’996.35 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’010.94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3’986.05 Einheiten.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0.428 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, notierte der TecDAX bei 4’051.96 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Wert von 3’947.43 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 3’655.31 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.36 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 6.46 Prozent auf 74.15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.35 Prozent auf 70.70 EUR), AIXTRON SE (+ 3.04 Prozent auf 35.20 EUR), Infineon (+ 2.79 Prozent auf 55.92 EUR) und EVOTEC SE (+ 2.22 Prozent auf 2.95 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-2.93 Prozent auf 27.47 EUR), freenet (-1.99 Prozent auf 24.60 EUR), United Internet (-1.37 Prozent auf 27.34 EUR), SAP SE (-0.47 Prozent auf 187.12 EUR) und IONOS (-0.41 Prozent auf 34.10 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 762’444 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 215.328 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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