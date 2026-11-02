XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich mittags fester

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.42 Prozent fester bei 4’108.58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 580.463 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.299 Prozent leichter bei 4’078.97 Punkten in den Montagshandel, nach 4’091.22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4’112.87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’077.13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 02.10.2026, mit 4’081.92 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 3’827.49 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 3’629.18 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13.36 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4.30 Prozent auf 33.73 EUR), OHB SE (+ 3.57 Prozent auf 232.00 EUR), Infineon (+ 2.63 Prozent auf 51.89 EUR), Sartorius vz (+ 2.33 Prozent auf 298.60 EUR) und Siltronic (+ 2.23 Prozent auf 59.55 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil TeamViewer (-2.74 Prozent auf 7.11 EUR), Deutsche Telekom (-2.18 Prozent auf 25.52 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.36 Prozent auf 27.50 EUR), Drägerwerk (-0.78 Prozent auf 101.20 EUR) und SAP SE (-0.78 Prozent auf 209.60 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’199’723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 238.500 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch