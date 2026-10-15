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TecDAX-Marktbericht 15.10.2026 17:58:18

XETRA-Handel TecDAX zeigt sich letztendlich leichter

XETRA-Handel TecDAX zeigt sich letztendlich leichter

Der TecDAX gab sich zum Handelsende schwächer.

Deutsche Telekom
24.10 CHF -0.48%
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Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0.66 Prozent schwächer bei 3’970.35 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 563.757 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.388 Prozent auf 4’012.13 Punkte an der Kurstafel, nach 3’996.61 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4’012.13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’916.33 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0.225 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’976.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3’809.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’658.60 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.55 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 2.65 Prozent auf 82.92 EUR), ATOSS Software (+ 2.64 Prozent auf 89.50 EUR), IONOS (+ 2.49 Prozent auf 34.60 EUR), SAP SE (+ 2.19 Prozent auf 201.25 EUR) und freenet (+ 1.97 Prozent auf 22.74 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Drägerwerk (-17.41 Prozent auf 96.30 EUR), AIXTRON SE (-12.71 Prozent auf 30.98 EUR), Siltronic (-8.36 Prozent auf 65.20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.57 Prozent auf 56.80 EUR) und PVA TePla (-6.72 Prozent auf 29.44 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 10’581’625 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 227.701 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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