XETRA-Handel: TecDAX steigt am Freitagnachmittag

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.62 Prozent aufwärts auf 3’848.28 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 505.620 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3’828.56 Zählern und damit 0.104 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3’824.59 Punkte).

Der TecDAX verzeichnete bei 3’806.40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3’855.88 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1.31 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, stand der TecDAX bei 3’979.38 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.04.2026, den Wert von 3’531.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’974.12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.18 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. 3’322.31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 5.13 Prozent auf 5.53 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4.23 Prozent auf 30.52 EUR), Sartorius vz (+ 4.11 Prozent auf 242.90 EUR), United Internet (+ 3.73 Prozent auf 23.94 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.72 Prozent auf 85.00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Nordex (-5.18 Prozent auf 40.26 EUR), AIXTRON SE (-3.73 Prozent auf 43.58 EUR), Infineon (-2.79 Prozent auf 71.30 EUR), Siltronic (-2.26 Prozent auf 88.80 EUR) und Eckert Ziegler (-1.44 Prozent auf 15.03 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’070’224 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 161.076 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.21 zu Buche schlagen. Mit 8.63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch