United Internet Aktie

Index im Blick 22.01.2026 17:58:18

XETRA-Handel: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

TecDAX-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

HENSOLDT
77.52 CHF -3.90%
Am Donnerstag tendierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 1.83 Prozent stärker bei 3’708.05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 553.903 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.887 Prozent fester bei 3’673.80 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3’641.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’721.80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’672.55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0.511 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’592.98 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’750.39 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’663.55 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.31 Prozent zu. Bei 3’858.70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’592.26 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 12.02 Prozent auf 38.22 EUR), United Internet (+ 8.01 Prozent auf 28.32 EUR), Nagarro SE (+ 6.99 Prozent auf 69.60 EUR), 1&1 (+ 5.92 Prozent auf 25.95 EUR) und CANCOM SE (+ 5.89 Prozent auf 28.75 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-16.65 Prozent auf 29.34 EUR), HENSOLDT (-3.96 Prozent auf 83.60 EUR), AIXTRON SE (-1.89 Prozent auf 20.77 EUR), SAP SE (-0.63 Prozent auf 189.84 EUR) und Drägerwerk (-0.58 Prozent auf 85.90 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7’358’084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 220.886 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7.47 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

