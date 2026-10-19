XETRA-Handel TecDAX schlussendlich im Minus

Der TecDAX beendete den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.12 Prozent) bei 4’010.22 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 569.503 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.043 Prozent tiefer bei 4’013.48 Punkten, nach 4’015.21 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’988.37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4’027.61 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’948.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 3’770.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’656.37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.65 Prozent nach oben. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell OHB SE (+ 3.76 Prozent auf 198.80 EUR), Nemetschek SE (+ 3.67 Prozent auf 76.25 EUR), PVA TePla (+ 2.70 Prozent auf 30.40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.65 Prozent auf 131.60 EUR) und EVOTEC SE (+ 2.49 Prozent auf 2.63 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-3.90 Prozent auf 55.40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.08 Prozent auf 28.92 EUR), Ottobock (-2.61 Prozent auf 52.20 EUR), Nordex (-1.79 Prozent auf 38.44 EUR) und Kontron (-1.57 Prozent auf 20.02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’022’106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 229.940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.73 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch