XETRA-Handel TecDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Zum Handelsschluss notierte der TecDAX im XETRA-Handel 1.02 Prozent leichter bei 3’417.15 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 598.013 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.307 Prozent auf 3’441.66 Punkte an der Kurstafel, nach 3’452.27 Punkten am Vortag.

Bei 3’412.39 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3’441.91 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Wert von 3’429.57 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 30.09.2024, mit 3’413.34 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 3’337.41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2.78 Prozent. Bei 3’564.48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’125.18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit 1&1 (+ 4.83 Prozent auf 12.60 EUR), United Internet (+ 1.75 Prozent auf 15.67 EUR), NEXUS (+ 0.73 Prozent auf 69.20 EUR), PNE (+ 0.73 Prozent auf 11.08 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0.23 Prozent auf 44.50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-3.98 Prozent auf 8.20 EUR), Bechtle (-2.45 Prozent auf 31.10 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2.41 Prozent auf 48.65 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.36 Prozent auf 45.52 EUR) und Siemens Healthineers (-1.73 Prozent auf 51.20 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’570’163 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 275.375 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.34 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch