XETRA-Handel: TecDAX letztendlich in der Gewinnzone

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.37 Prozent stärker bei 3’980.13 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566.169 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.250 Prozent stärker bei 3’975.45 Punkten in den Handel, nach 3’965.53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’964.68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’008.27 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2.72 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’994.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’824.59 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Stand von 3’747.47 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.82 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8.47 Prozent auf 26.90 EUR), Nemetschek SE (+ 4.90 Prozent auf 67.40 EUR), Drägerwerk (+ 4.67 Prozent auf 116.60 EUR), TeamViewer (+ 4.39 Prozent auf 6.90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 4.38 Prozent auf 32.42 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Deutsche Telekom (-7.94 Prozent auf 24.70 EUR), JENOPTIK (-2.52 Prozent auf 39.42 EUR), freenet (-1.97 Prozent auf 21.94 EUR), Siltronic (-1.61 Prozent auf 79.20 EUR) und EVOTEC SE (-1.35 Prozent auf 2.77 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 16’804’778 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 216.551 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch