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Index-Performance im Fokus 28.08.2026 17:58:11

XETRA-Handel: TecDAX letztendlich in der Gewinnzone

XETRA-Handel: TecDAX letztendlich in der Gewinnzone

Der TecDAX machte schlussendlich Gewinne.

ATOSS Software
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Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.44 Prozent stärker bei 4’122.57 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 559.765 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.038 Prozent stärker bei 4’106.09 Punkten in den Handel, nach 4’104.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’103.15 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’124.80 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0.938 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’837.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’125.26 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Stand von 3’743.17 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.75 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit PVA TePla (+ 2.66 Prozent auf 30.86 EUR), TeamViewer (+ 2.57 Prozent auf 7.18 EUR), SMA Solar (+ 2.23 Prozent auf 57.25 EUR), Siltronic (+ 2.08 Prozent auf 81.10 EUR) und ATOSS Software (+ 1.39 Prozent auf 101.80 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-2.26 Prozent auf 87.20 EUR), Kontron (-1.83 Prozent auf 22.50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.37 Prozent auf 31.58 EUR), AIXTRON SE (-1.32 Prozent auf 36.60 EUR) und EVOTEC SE (-1.06 Prozent auf 3.35 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5’010’418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 207.779 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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