HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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09.09.2026 09:28:18
XETRA-Handel TecDAX gibt zum Start nach
Der TecDAX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.10 Prozent tiefer bei 4’032.24 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 566.378 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.092 Prozent leichter bei 4’032.68 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’036.38 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’029.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4’040.28 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0.115 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der TecDAX bei 4’068.78 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.06.2026, einen Stand von 4’005.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’626.79 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.26 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern erreicht.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SAP SE (+ 1.98 Prozent auf 185.30 EUR), Nemetschek SE (+ 0.65 Prozent auf 62.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0.25 Prozent auf 31.70 EUR), ATOSS Software (+ 0.11 Prozent auf 93.00 EUR) und Nordex (+ 0.10 Prozent auf 40.54 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-2.67 Prozent auf 79.32 EUR), AIXTRON SE (-1.56 Prozent auf 37.75 EUR), Sartorius vz (-1.26 Prozent auf 235.10 EUR), Siltronic (-1.20 Prozent auf 77.90 EUR) und QIAGEN (-1.18 Prozent auf 36.04 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 246’452 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210.988 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.35 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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