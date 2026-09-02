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Index-Bewegung 02.09.2026 12:26:20

XETRA-Handel TecDAX fällt

XETRA-Handel TecDAX fällt

TecDAX-Handel am Mittag.

SAP
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Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1.01 Prozent tiefer bei 3’984.32 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 572.448 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.256 Prozent tiefer bei 4’014.56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’024.85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4’018.28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’980.59 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2.82 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3’827.49 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 4’236.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’634.34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.93 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 1.46 Prozent auf 3.20 EUR), CANCOM SE (+ 0.44 Prozent auf 22.60 EUR), AIXTRON SE (+ 0.31) Prozent auf 35.12 EUR), QIAGEN (+ 0.19 Prozent auf 37.43 EUR) und freenet (+ 0.00 Prozent auf 24.30 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.22 Prozent auf 29.94 EUR), SMA Solar (-3.29 Prozent auf 55.80 EUR), TeamViewer (-2.84 Prozent auf 6.85 EUR), Kontron (-2.72 Prozent auf 21.46 EUR) und Nemetschek SE (-2.28 Prozent auf 66.35 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’221’569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220.337 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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