XETRA-Handel TecDAX beginnt die Montagssitzung im Minus

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.42 Prozent schwächer bei 2’934.92 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 428.631 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0.063 Prozent tiefer bei 2’945.39 Punkten, nach 2’947.25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 2’947.36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’932.07 Zählern.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 3’111.68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wurde der TecDAX auf 3’218.14 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, bei 2’714.89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 0.975 Prozent. Bei 3’350.46 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’897.14 Zähler.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 1.45 Prozent auf 29.42 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1.23 Prozent auf 35.36 EUR), SMA Solar (+ 0.94 Prozent auf 64.40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0.36 Prozent auf 77.24 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0.23 Prozent auf 47.63 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Sartorius vz (-2.37 Prozent auf 272.20 EUR), Siltronic (-1.99 Prozent auf 81.25 EUR), Nemetschek SE (-1.57 Prozent auf 61.38 EUR), AIXTRON SE (-1.46 Prozent auf 29.66 EUR) und Bechtle (-0.93 Prozent auf 42.59 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 127’818 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 142.914 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die United Internet-Aktie verzeichnet mit 10.42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch