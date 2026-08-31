XETRA-Handel TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.70 Prozent schwächer bei 4’090.56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 575.699 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.477 Prozent auf 4’099.75 Punkte an der Kurstafel, nach 4’119.39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4’104.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’077.89 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der TecDAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 3’827.49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’160.08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, notierte der TecDAX bei 3’703.58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3.58 Prozent auf 59.30 EUR), Drägerwerk (+ 1.63 Prozent auf 112.40 EUR), United Internet (+ 0.44 Prozent auf 27.28 EUR), CANCOM SE (+ 0.23 Prozent auf 22.00 EUR) und PVA TePla (+ 0.13 Prozent auf 30.90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-3.05 Prozent auf 3.25 EUR), Kontron (-2.67 Prozent auf 21.90 EUR), Siltronic (-2.59 Prozent auf 79.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.44 Prozent auf 69.90 EUR) und AIXTRON SE (-2.21 Prozent auf 35.79 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’714’364 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220.822 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch