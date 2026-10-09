Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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09.10.2026 12:26:34
XETRA-Handel: TecDAX-Anleger greifen am Mittag zu
Der TecDAX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.82 Prozent stärker bei 3’998.17 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 566.169 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0.250 Prozent fester bei 3’975.45 Punkten, nach 3’965.53 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 3’964.68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’005.43 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2.28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, lag der TecDAX bei 3’994.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3’824.59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’747.47 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.32 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 5.21 Prozent auf 67.60 EUR), TeamViewer (+ 4.08 Prozent auf 6.88 EUR), SAP SE (+ 3.68) Prozent auf 191.42 EUR), ATOSS Software (+ 3.67 Prozent auf 87.60 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3.48 Prozent auf 32.14 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Deutsche Telekom (-6.86 Prozent auf 24.99 EUR), United Internet (-1.29 Prozent auf 23.00 EUR), SMA Solar (-0.95 Prozent auf 57.40 EUR), freenet (-0.80 Prozent auf 22.20 EUR) und JENOPTIK (-0.05 Prozent auf 40.42 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’363’494 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216.551 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.98 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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