XETRA-Handel: So performt der TecDAX mittags

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.51 Prozent höher bei 3’350.50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 521.151 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.004 Prozent auf 3’333.70 Punkte an der Kurstafel, nach 3’333.58 Punkten am Vortag.

Bei 3’355.26 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’333.70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0.716 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 04.06.2024, den Stand von 3’358.95 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, bei 3’410.20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, notierte der TecDAX bei 3’185.50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0.779 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3’490.44 Punkten. Bei 3’175.55 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 7.61 Prozent auf 63.60 EUR), Nordex (+ 3.85 Prozent auf 12.42 EUR), Sartorius vz (+ 2.90) Prozent auf 227.30 EUR), AIXTRON SE (+ 2.50 Prozent auf 19.06 EUR) und HENSOLDT (+ 2.44 Prozent auf 36.04 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nagarro SE (-1.02 Prozent auf 78.00 EUR), United Internet (-0.87 Prozent auf 20.54 EUR), CompuGroup Medical SE (-0.59 Prozent auf 23.54 EUR), 1&1 (-0.25 Prozent auf 16.00 EUR) und Nemetschek SE (-0.16 Prozent auf 93.45 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 791’483 Aktien gehandelt. Mit 216.170 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9.06 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

