Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’226 0.5%  SPI 18’523 0.8%  Dow 47’973 -0.4%  DAX 23’925 0.5%  Euro 0.9229 -0.1%  EStoxx50 5’940 0.7%  Gold 4’775 0.2%  Bitcoin 56’883 0.2%  Dollar 0.7872 -0.3%  Öl 96.1 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche149905998Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Daimler Truck-Aktie leichter: Rückgänge bei Bussen und Nordamerika drücken Zahlen
Lockheed Martin-Aktie steigt nach Milliarden-Deal - so reagieren Rheinmetall, TKMS, RENK und HENSOLDT
Sazerac meldet wohl Interesse an Brown-Forman an: Aktie steigt nach Übernahmegerüchten
Börsenbeben im Tech-Sektor: Käuferstreik bei Aktien von Okta, Microsoft, Palantir & Co. - So reagieren SAP und Infineon
Intel-Aktie im Höhenflug: Google-KI-Pakt entfacht Rekordrally
Suche...
Plus500 Depot

PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 10.04.2026 15:58:18

XETRA-Handel: So performt der SDAX am Nachmittag

XETRA-Handel: So performt der SDAX am Nachmittag

Der SDAX gewinnt am fünften Tag der Woche an Fahrt.

Elmos Semiconductor
159.51 CHF 7.18%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:39 Uhr via XETRA 1.53 Prozent höher bei 17’294.88 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 87.453 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.172 Prozent höher bei 17’062.89 Punkten, nach 17’033.57 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 17’062.89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17’406.51 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 3.36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’316.11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’118.57 Punkten auf. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 10.04.2025, einen Stand von 14’304.62 Punkten auf.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.350 Prozent nach. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18’480.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 6.98 Prozent auf 82.00 EUR), NORMA Group SE (+ 5.67 Prozent auf 15.66 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.43 Prozent auf 60.15 EUR), PVA TePla (+ 4.32 Prozent auf 32.34 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 4.21 Prozent auf 173.40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Alzchem Group (-4.55 Prozent auf 172.10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.28 Prozent auf 36.72 EUR), SMA Solar (-3.22 Prozent auf 46.22 EUR), PNE (-0.79 Prozent auf 8.77 EUR) und Vossloh (-0.53 Prozent auf 75.45 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 593’361 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4.307 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.66 erwartet. Mit 9.18 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag