United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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09.10.2026 15:58:16
XETRA-Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags
Der TecDAX notiert am Freitagnachmittag im Plus.
Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.85 Prozent stärker bei 3’999.29 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 566.169 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.250 Prozent stärker bei 3’975.45 Punkten, nach 3’965.53 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’964.68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’008.27 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2.25 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Stand von 3’994.71 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 09.07.2026, mit 3’824.59 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 3’747.47 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10.35 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7.74 Prozent auf 26.72 EUR), Nemetschek SE (+ 4.98 Prozent auf 67.45 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3.86 Prozent auf 32.26 EUR), TeamViewer (+ 3.71 Prozent auf 6.86 EUR) und SAP SE (+ 3.43 Prozent auf 190.96 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Deutsche Telekom (-6.90 Prozent auf 24.98 EUR), OHB SE (-1.52 Prozent auf 155.80 EUR), JENOPTIK (-1.34 Prozent auf 39.90 EUR), United Internet (-1.03 Prozent auf 23.06 EUR) und freenet (-0.63 Prozent auf 22.24 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 9’490’593 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 216.551 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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