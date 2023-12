XETRA-Handel: SDAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.68 Prozent fester bei 13’668.93 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 111.520 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.092 Prozent auf 13’563.95 Punkte an der Kurstafel, nach 13’576.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 13’563.95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13’668.93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, einen Stand von 13’209.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2023, stand der SDAX noch bei 12’998.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2022, wies der SDAX einen Wert von 11’830.76 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 13.11 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13’880.68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11’973.73 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit thyssenkrupp nucera (+ 6.01 Prozent auf 17.63 EUR), Befesa (+ 2.90 Prozent auf 35.46 EUR), AUTO1 (+ 2.80 Prozent auf 5.50 EUR), Kontron (+ 2.71 Prozent auf 21.98 EUR) und Varta (+ 2.58 Prozent auf 21.46 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil ADTRAN (-2.54 Prozent auf 6.92 USD), MorphoSys (-1.23 Prozent auf 34.57 EUR), PVA TePla (-1.18 Prozent auf 19.18 EUR), STRATEC SE (-1.11 Prozent auf 40.20 EUR) und KSB SE (-0.70 Prozent auf 570.00 EUR).

Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Ceconomy St-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 96’334 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 10.520 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentaldaten

Im SDAX hat die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.07 Prozent bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch