XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende fester

Zum Handelsende kletterte der SDAX im XETRA-Handel um 1.11 Prozent auf 18’362.40 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.738 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18’240.24 Zählern und damit 0.438 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18’160.62 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 18’233.79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18’457.22 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SDAX 18’734.04 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der SDAX 18’539.47 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17’476.51 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5.80 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19’325.96 Punkte. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SGL Carbon SE (+ 10.59 Prozent auf 5.38 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 6.92 Prozent auf 61.80 EUR), Medios (+ 5.44) Prozent auf 10.86 EUR), secunet Security Networks (+ 5.23 Prozent auf 261.50 EUR) und JOST Werke (+ 4.13 Prozent auf 63.00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Deutsche Euroshop (-6.43 Prozent auf 16.58 EUR), 1&1 (-3.51 Prozent auf 23.40 EUR), OHB SE (-2.21 Prozent auf 168.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.11 Prozent auf 26.00 EUR) und tonies (-1.37 Prozent auf 11.56 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 922’177 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch