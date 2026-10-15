XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.60 Prozent schwächer bei 17’885.30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.431 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0.308 Prozent schwächer bei 18’120.49 Punkten, nach 18’176.53 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17’839.31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18’127.10 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 1.42 Prozent zurück. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, den Stand von 18’127.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’262.13 Punkten auf. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 16’874.35 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.05 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Hypoport SE (+ 3.22 Prozent auf 72.15 EUR), HelloFresh (+ 2.84 Prozent auf 3.00 EUR), Fielmann (+ 2.84 Prozent auf 38.05 EUR), pbb (+ 2.44 Prozent auf 3.02 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.22 Prozent auf 73.80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Drägerwerk (-15.95 Prozent auf 98.00 EUR), Basler (-8.95 Prozent auf 20.35 EUR), SFC Energy (-8.69 Prozent auf 18.08 EUR), PVA TePla (-8.56 Prozent auf 28.86 EUR) und LPKF Laser Electronics (-8.08 Prozent auf 11.95 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 945’100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 5.023 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.63 Prozent.

Redaktion finanzen.ch