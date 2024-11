XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.31 Prozent leichter bei 13’230.72 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 94.138 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.479 Prozent auf 13’335.14 Punkte an der Kurstafel, nach 13’271.62 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 13’355.62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13’202.33 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1.61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, notierte der SDAX bei 14’013.35 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 20.08.2024, bei 13’796.57 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 20.11.2023, einen Wert von 13’251.56 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gab der Index bereits um 4.27 Prozent nach. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’337.24 Punkten. Bei 12’940.72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Dermapharm (+ 5.28 Prozent auf 36.90 EUR), EVOTEC SE (+ 2.96 Prozent auf 9.91 EUR), Mutares (+ 2.88) Prozent auf 23.20 EUR), KWS SAAT SE (+ 2.77 Prozent auf 59.40 EUR) und 1&1 (+ 1.72 Prozent auf 11.86 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5.35 Prozent auf 11.49 EUR), Nagarro SE (-3.97 Prozent auf 94.40 EUR), AUTO1 (-3.79 Prozent auf 9.77 EUR), STRATEC SE (-3.79 Prozent auf 27.95 EUR) und Kontron (-2.80 Prozent auf 17.00 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 1’393’425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9.130 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 9.70 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

