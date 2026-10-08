HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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08.10.2026 12:26:22
XETRA-Handel SDAX verbucht Abschläge
Mit dem SDAX geht es am Donnerstagmittag abwärts.
Am Donnerstag geht es im SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1.12 Prozent auf 17’966.12 Punkte nach unten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91.391 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0.624 Prozent leichter bei 18’056.32 Punkten, nach 18’169.69 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17’931.26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18’062.06 Punkten.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 1.56 Prozent zurück. Der SDAX wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 18’791.15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der SDAX mit 17’921.52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17’399.21 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.52 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 2.35 Prozent auf 2.48 EUR), GFT SE (+ 2.34 Prozent auf 26.20 EUR), grenke (+ 1.94 Prozent auf 10.00 EUR), KWS SAAT SE (+ 1.76 Prozent auf 69.30 EUR) und ATOSS Software (+ 0.95 Prozent auf 85.40 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Jungheinrich (-6.28 Prozent auf 20.90 EUR), 1&1 (-4.60 Prozent auf 22.80 EUR), INDUS (-4.55 Prozent auf 37.80 EUR), NORMA Group SE (-3.46 Prozent auf 15.06 EUR) und JOST Werke (-3.45 Prozent auf 58.80 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im SDAX
Im SDAX sticht die Jungheinrich-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 320’804 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.132 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SDAX-Werte
Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.