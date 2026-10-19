XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Letztendlich beendete der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.15 Prozent) bei 18’225.53 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90.157 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.088 Prozent auf 18’182.28 Punkte an der Kurstafel, nach 18’198.27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18’254.50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18’115.27 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 18’106.55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 18’250.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16’719.64 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.01 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.88 Prozent auf 77.70 EUR), OHB SE (+ 3.76 Prozent auf 198.80 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3.66 Prozent auf 25.50 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3.42 Prozent auf 54.40 EUR) und Mutares (+ 3.29 Prozent auf 25.15 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Energiekontor (-4.65 Prozent auf 22.55 EUR), LPKF Laser Electronics (-4.17 Prozent auf 11.50 EUR), SGL Carbon SE (-4.14 Prozent auf 5.10 EUR), SMA Solar (-3.90 Prozent auf 55.40 EUR) und pbb (-3.82 Prozent auf 2.87 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 955’478 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.001 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.55 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch