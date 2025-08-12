|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 12:26:50
XETRA-Handel SDAX liegt im Minus
Der SDAX zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.
Am Dienstag verbucht der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0.65 Prozent auf 17’082.70 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89.168 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17’214.23 Zählern und damit 0.114 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17’194.55 Punkte).
Der SDAX verzeichnete bei 17’082.70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 17’265.58 Einheiten.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der SDAX 18’003.28 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 12.05.2025, wies der SDAX 16’648.65 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13’627.88 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 23.01 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 18’206.72 Punkte. Bei 13’183.63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im SDAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit NORMA Group SE (+ 10.97 Prozent auf 17.60 EUR), Salzgitter (+ 3.10 Prozent auf 23.26 EUR), Verve Group (+ 2.85) Prozent auf 2.45 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1.87 Prozent auf 8.16 EUR) und Formycon (+ 1.80 Prozent auf 25.45 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen secunet Security Networks (-6.54 Prozent auf 200.00 EUR), Hypoport SE (-5.86 Prozent auf 160.60 EUR), CANCOM SE (-3.85 Prozent auf 22.50 EUR), ATOSS Software (-3.35 Prozent auf 109.80 EUR) und Eckert Ziegler (-3.23 Prozent auf 55.40 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 477’004 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die Fielmann-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.661 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im SDAX verzeichnet die Verve Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
