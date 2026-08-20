XETRA-Handel SDAX gibt nach

Am Donnerstag verliert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.06 Prozent auf 18’522.58 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 93.947 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.163 Prozent fester bei 18’564.31 Punkten in den Handel, nach 18’534.04 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18’576.26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’450.82 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0.755 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’283.65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der SDAX bei 18’517.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’015.45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.72 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.55 Prozent auf 64.25 EUR), Energiekontor (+ 3.28 Prozent auf 26.80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.24 Prozent auf 32.92 EUR), PVA TePla (+ 2.21 Prozent auf 29.64 EUR) und Südzucker (+ 1.99 Prozent auf 12.28 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen tonies (-3.90 Prozent auf 11.82 EUR), Stabilus SE (-3.53 Prozent auf 16.38 EUR), Ströer SE (-3.28 Prozent auf 38.94 EUR), NORMA Group SE (-2.49 Prozent auf 19.94 EUR) und Jungheinrich (-2.27 Prozent auf 24.06 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 541’777 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5.247 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch