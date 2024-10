XETRA-Handel SDAX fällt letztendlich

Am Dienstag bewegte sich der SDAX via XETRA schlussendlich 0.63 Prozent schwächer bei 13’797.45 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 100.661 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.284 Prozent auf 13’924.40 Punkte an der Kurstafel, nach 13’884.94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13’946.51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13’772.93 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, betrug der SDAX-Kurs 14’210.36 Punkte. Vor drei Monaten, am 29.07.2024, wurde der SDAX auf 14’122.11 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bei 12’131.51 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0.172 Prozent abwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 15’337.24 Punkte. Bei 12’940.72 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 2.41 Prozent auf 7.23 EUR), Ceconomy St (+ 1.96 Prozent auf 3.02 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 1.59 Prozent auf 3.51 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1.34 Prozent auf 60.60 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1.24 Prozent auf 42.32 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen pbb (-4.41 Prozent auf 5.31 EUR), AUTO1 (-3.81 Prozent auf 9.60 EUR), METRO (St) (-3.38 Prozent auf 4.29 EUR), Mutares (-3.25 Prozent auf 23.80 EUR) und flatexDEGIRO (-3.10 Prozent auf 13.28 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’767’972 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9.566 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.80 erwartet. Mit 8.93 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch