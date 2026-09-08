Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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08.09.2026 09:28:17
XETRA-Handel MDAX verbucht zum Start Abschläge
Der MDAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.01 Prozent tiefer bei 32’403.16 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 359.286 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0.203 Prozent schwächer bei 32’339.73 Punkten, nach 32’405.44 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32’327.01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32’465.03 Einheiten.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32’407.20 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 32’125.47 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 30’454.69 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.59 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Zählern.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit KION GROUP (+ 3.16 Prozent auf 46.72 EUR), RENK (+ 2.37 Prozent auf 43.58 EUR), DWS Group GmbH (+ 2.04 Prozent auf 77.40 EUR), Nordex (+ 1.73 Prozent auf 41.12 EUR) und K+S (+ 1.42 Prozent auf 17.13 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.77 Prozent auf 74.80 EUR), AUMOVIO (-1.72 Prozent auf 37.05 EUR), Schaeffler (-1.63 Prozent auf 7.22 EUR), JENOPTIK (-1.51 Prozent auf 40.38 EUR) und thyssenkrupp (-1.44 Prozent auf 15.43 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 167’430 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39.802 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.34 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.42 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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