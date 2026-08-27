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IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1

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Kursentwicklung 27.08.2026 15:58:30

XETRA-Handel: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

XETRA-Handel: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

Mit dem MDAX geht es am Nachmittag aufwärts.

IONOS
32.83 CHF 5.68%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.91 Prozent höher bei 32’816.48 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 356.874 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.008 Prozent auf 32’518.68 Punkte an der Kurstafel, nach 32’521.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’518.68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’919.74 Zählern.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 2.33 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Wert von 32’106.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 33’009.45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, betrug der MDAX-Kurs 30’482.93 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.93 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 7.38 Prozent auf 69.80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.27 Prozent auf 72.85 EUR), PUMA SE (+ 4.12 Prozent auf 26.03 EUR), Bilfinger SE (+ 4.00 Prozent auf 83.25 EUR) und IONOS (+ 3.95 Prozent auf 34.74 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen K+S (-1.79 Prozent auf 15.94 EUR), Schaeffler (-1.76 Prozent auf 7.27 EUR), Fraport (-1.75 Prozent auf 64.50 EUR), Aroundtown SA (-1.56 Prozent auf 2.02 EUR) und LANXESS (-1.55 Prozent auf 13.95 EUR).

Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’229’217 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38.658 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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